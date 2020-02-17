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20:46 17.02.2020

ВСУ наращивают темпы модернизации машин управления огнем артиллерии

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ВСУ наращивают темпы модернизации машин управления огнем артиллерии

Центральная артиллерийская база вооружения Командования Сил логистики ВСУ наращивает темпы модернизации комплексов боевых машин управления огнем артиллерии, свидетельством чего является проведение первого капитального ремонта такого комплекса и работа над четырьмя такими агрегатами в настоящее время, сообщает информагентство Минобороны "АрмияInform".

"Первый капитальный ремонт комплекса управления артогнем база, которая дислоцируется в Ровенской области, осуществила в прошлом году. Военные ремонтники провели полную разборку машин с заменой всех технических элементов. Восстановили двигатели, шасси, станции электропитания, установили современные радиостанции типов "Аселсан", "Харрис" и "Моторола", говорится в опубликованной в понедельник заметке.

Учитывая потребность войска в эффективных средствах управления артиллерией, Командование Сил логистики увеличило производственный план на этот год. Также в отличие от прошлого года, в этом году устанавливают украинские средства связи "Лыбидь" частной компании "Доля и Ко. Лтд ".

"Комплекс расположен на базе легкого бронированного многоцелевого тягача с универсальным корпусом. Из-за замены старого оборудования (крупногабаритных радиостанций, вычислительной аппаратуры, кабельных вводов, щитов) масса комплекса уменьшена до 1,2 - 1,5 тонн, а также значительная экономия места в машине позволяет улучшить эргономику, увеличить экипаж и тому подобное", - говорится в информации.

После выполнения работ по модернизации машина проходит ходовую проверку во время 15-километрового марша на различных участках дорог и в условиях бездорожья. Каждую машину после пробега осматривают на предмет выявления недостатков и их устранения. После этого ее окончательно красят с нанесением пиксельного рисунка. Кроме ходовых качеств, проверяют эффективность применения, в частности ведения переговоров в различных режимах.

Теги: #всу #модернизация #впк
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