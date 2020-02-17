События

20:25 17.02.2020

В Днепре чиновники присвоили почти 7 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школы

1 мин читать
В Днепре чиновники присвоили почти 7 млн грн бюджетных средств, выделенных на ремонт школы

Сотрудники Службы безопасности Украины разоблачили в г.Днепр механизм присвоения бюджетных средств должностными лицами органа местного самоуправления в ходе капитального ремонта коммунального заведения, сообщает пресс-центр СБУ.

"Оперативники спецслужбы установили, что в течение 2018 - 2019 годов один из департаментов органа местного самоуправления Днепропетровской области провел ряд публичных тендерных закупок по капитальному ремонту зданий и благоустройству прилегающей территории учебного заведения на общую сумму 49 млн грн. По версии следствия, победу на тендере искусственно получили аффилированные с чиновниками фирмы", - указано в сообщении.

Так, при реконструкции объекта подрядчики в отчетной документации сознательно дублировали часть выполненных работ. По предварительным оценкам специалистов, махинация позволила присвоить почти 7 млн грн бюджетных средств, которые в дальнейшем были выведены через фирмы-прокладки в теневой оборот.

В ходе обысков правоохранители изъяли тендерную документацию, подписанные акты выполненных работ, платежные поручения и другую документацию, свидетельствующую о проведении незаконной махинации.

В рамках начатого уголовного производства по ст.191 Уголовного кодекса Украины проводятся соответствующие экспертизы для сообщения о подозрении лицам, причастным к противоправной схемы.

Теги: #днепр #сбу #чиновники #присвоение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:06 17.02.2020
Филатов и гендиректор "Южмаша" просят Раду выделить заводу еще 210 млн грн

Филатов и гендиректор "Южмаша" просят Раду выделить заводу еще 210 млн грн

18:37 17.02.2020
В Днепре задержали преступную группу, совершившую смертельное ДТП и подозреваемую в серии особо тяжких преступлений - полиция

В Днепре задержали преступную группу, совершившую смертельное ДТП и подозреваемую в серии особо тяжких преступлений - полиция

12:13 17.02.2020
СБУ пресекла деятельность "ботофермы" в четырех областях Украины

СБУ пресекла деятельность "ботофермы" в четырех областях Украины

12:42 15.02.2020
В Кировоградской области СБУ разоблачила хищение почти 600 тыс. грн средств "Укрзализныци"

В Кировоградской области СБУ разоблачила хищение почти 600 тыс. грн средств "Укрзализныци"

04:02 15.02.2020
Во Львовской области блокирован незаконный ввоз боеприпасов в Украину - СБУ

Во Львовской области блокирован незаконный ввоз боеприпасов в Украину - СБУ

11:51 14.02.2020
Несколько новых международных авиакомпаний намерены зайти в аэропорт Днепра

Несколько новых международных авиакомпаний намерены зайти в аэропорт Днепра

20:18 13.02.2020
СБУ проведет антитеррористические учения в Киевской области

СБУ проведет антитеррористические учения в Киевской области

19:01 13.02.2020
Глава СБУ Баканов и посол Швейцарии обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Глава СБУ Баканов и посол Швейцарии обсудили сотрудничество в сфере безопасности

13:07 13.02.2020
СБУ в Днепропетровской области прекратила деятельность нелегального агропромышленного комплекса, не уплатившего 20 млн грн налогов

СБУ в Днепропетровской области прекратила деятельность нелегального агропромышленного комплекса, не уплатившего 20 млн грн налогов

06:35 13.02.2020
Начальник управления Харьковского горсовета, подозреваемый в служебном подлоге и злоупотреблением положением, предстанет перед судом

Начальник управления Харьковского горсовета, подозреваемый в служебном подлоге и злоупотреблением положением, предстанет перед судом

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе в понедельник из крупнокалиберных минометов и различных гранатометов

Задержанные пограничниками РФ украинские рыбаки должны быть отпущены домой после завершения административного ареста на 10 дней – глава Госпогранслужбы

Денисова требует от Москальковой предоставить официальные данные о задержанных Россией украинцах

Приказом Минобороны действующее воинское приветствие "Слава Украине!" будет сохранено

Ночь 15 февраля в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений

ПОСЛЕДНЕЕ

Премьера нового Бонда "Не время умирать" отменена в Китае из-за коронавируса - СМИ

Европа выделила более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения

МИД Украины выразил России протест в связи с задержанием четырех украинцев в Азовском море

Боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе в понедельник из крупнокалиберных минометов и различных гранатометов

Возле Станицы Луганской правоохранители обнаружили российский термобарический заряд для гранатомета

Задержанные пограничниками РФ украинские рыбаки должны быть отпущены домой после завершения административного ареста на 10 дней – глава Госпогранслужбы

Офис коммуникаций правительства возглавила Павелецкая, а Коврига будет отвечать за все коммуникации Гончарука

Денисова требует от Москальковой предоставить официальные данные о задержанных Россией украинцах

В международной следственной группе по делу MH17 продолжают работу 4 прокурора из Украины

В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА