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19:53 17.02.2020

Европа выделила более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения

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Европа выделила более миллиарда евро на восстановление Албании после землетрясения

В ходе донорской конференции ЕС в понедельник собрана сумма в размере 1,15 млрд евро в качестве финансовой поддержки Албании для ликвидации последствий мощного землетрясения, сообщила в понедельник председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.

"Хорошие новости для народа Албании: мы превысили наш целевой показатель для восстановления Албании и достигли 1,15 млрд евро, включая взнос Евросоюза в размере 400 млн евро", - написала фон дер Ляйен в своем твиттере.

"Я потрясена поддержкой (оказанной Албании - ИФ). В очередной раз Европа действует сообща, когда это наиболее важно", - добавила глава Еврокомиссии.

Ранее в понедельник премьер-министр Албании Эди Рама заявил, что Албания окажется в затруднительном положении в случае, если донорская конференция ЕС выделит менее 400 млн евро на восстановление после землетрясения.

Он отметил, что "ущерб (от землетрясения - ИФ) превышает миллиард евро", подчеркнув, что необходимо получить "как минимум 40% от этой суммы".

В понедельник в Брюсселе проходит международная донорская конференция "Вместе за Албанию", организованная с целью оказания финансовой поддержки Тиране в ликвидации последствий мощного землетрясения, сообщает сайт Евросоюза.

Председательствует на конференции глава ЕК Урсула фон дер Ляйен.

В конференции участвуют государства-члены Евросоюза, партнеры с Западных Балкан, представители других стран, а также международные организации, в частности ООН и Всемирный банк.

Землетрясение магнитудой 6,4 в Албании произошло в конце ноября прошлого года. Эпицентр располагался между столицей страны Тираной и вторым по величине городом страны Дурресом.

В результате землетрясения погибли 51 человек, около тысячи пострадали, еще 17 тыс. человек остались без крова. Кроме того, серьезный урон нанесен тысячам зданий, включая школы и медицинские учреждения.

Теги: #албания #ес #помощь #землетрясение
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