События

19:04 17.02.2020

Боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе в понедельник из крупнокалиберных минометов и различных гранатометов – штаб ООС

1 мин читать
Боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе в понедельник из крупнокалиберных минометов и различных гранатометов – штаб ООС

В течение суток понедельника боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив против украинских военнослужащих, среди прочего, запрещенные минскими соглашениями виды вооружения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов… Сегодня, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов по украинским позициям, а именно: рядом с н.п. Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вели огонь из крупнокалиберного пулемета; неподалеку н.п.Павлополь - из миномета калибра 82 мм - 7 мин; вблизи н.п.Пески - из автоматических станковых гранатометов; в районе н.п.Водяное – из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета; рядом с Березовым - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов.

"Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по нашим позициям 3 мины со 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сводке.

Теги: #оос #сводка
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

19:06 17.02.2020
Боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе в понедельник из крупнокалиберных минометов и различных гранатометов

Боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе в понедельник из крупнокалиберных минометов и различных гранатометов

18:30 17.02.2020
Возле Станицы Луганской правоохранители обнаружили российский термобарический заряд для гранатомета

Возле Станицы Луганской правоохранители обнаружили российский термобарический заряд для гранатомета

13:32 17.02.2020
Нардеп Гнатенко: План совместного патрулирования на Донбассе поможет прекратить обстрелы

Нардеп Гнатенко: План совместного патрулирования на Донбассе поможет прекратить обстрелы

07:09 17.02.2020
Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

12:47 16.02.2020
Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

07:19 16.02.2020
Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы

18:11 15.02.2020
Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня

07:19 15.02.2020
Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

Боевики 13 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, один украинский военнослужащий получил ранения – штаб ООС

18:20 14.02.2020
Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

Боевики 9 раз обстреляли украинские позиции на Донбассе с полуночи, потерь нет – штаб ООС

13:09 14.02.2020
Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Новолуганского, Красногоровки и Лебединского

Боевики на Донбассе обстреляли позиции ВСУ вблизи Новолуганского, Красногоровки и Лебединского

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе в понедельник из крупнокалиберных минометов и различных гранатометов

Задержанные пограничниками РФ украинские рыбаки должны быть отпущены домой после завершения административного ареста на 10 дней – глава Госпогранслужбы

Денисова требует от Москальковой предоставить официальные данные о задержанных Россией украинцах

Приказом Минобороны действующее воинское приветствие "Слава Украине!" будет сохранено

Ночь 15 февраля в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений

ПОСЛЕДНЕЕ

В Днепре задержали преступную группу, совершившую смертельное ДТП и подозреваемую в серии особо тяжких преступлений - полиция

Задержанные пограничниками РФ украинские рыбаки должны быть отпущены домой после завершения административного ареста на 10 дней – глава Госпогранслужбы

Офис коммуникаций правительства возглавила Павелецкая, а Коврига будет отвечать за все коммуникации Гончарука

Денисова требует от Москальковой предоставить официальные данные о задержанных Россией украинцах

В международной следственной группе по делу MH17 продолжают работу 4 прокурора из Украины

В Киеве с апреля заработают единый е-билет для метро и наземного общественного транспорта и туристические проездные

Подозреваемый в посягательстве на целостность Украины мэр Светлодарска помещен под домашний арест

Приказом Минобороны действующее воинское приветствие "Слава Украине!" будет сохранено

Пристайко отмечает, что уже подходят сроки принятия Ираном решений, необходимых для продвижения в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ

Ночь 15 февраля в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА