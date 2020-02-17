Боевики обстреливали позиции ВСУ на Донбассе в понедельник из крупнокалиберных минометов и различных гранатометов – штаб ООС

В течение суток понедельника боевики на Донбассе 7 раз нарушили режим прекращения огня, применив против украинских военнослужащих, среди прочего, запрещенные минскими соглашениями виды вооружения, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

"Противник обстрелял наши позиции из запрещенных минского договоренностями минометов калибра 120 мм и 82 мм, а также гранатометов различных систем и крупнокалиберных пулеметов… Сегодня, 17 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди военнослужащих Объединенных сил нет", - говорится в вечерней сводке, обнародованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук.

Так, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" боевики совершили 5 обстрелов по украинским позициям, а именно: рядом с н.п. Гнутово - из станкового противотанкового гранатомета - 12 выстрелов, а также вели огонь из крупнокалиберного пулемета; неподалеку н.п.Павлополь - из миномета калибра 82 мм - 7 мин; вблизи н.п.Пески - из автоматических станковых гранатометов; в районе н.п.Водяное – из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов и крупнокалиберного пулемета; рядом с Березовым - из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов.

"Кроме этого, в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север" противник дважды обстрелял защитников Орехово, выпустив по нашим позициям 3 мины со 120-мм миномета, 4 мины из миномета калибра 82 мм, а также вел огонь из автоматического станкового гранатомета", - говорится в сводке.