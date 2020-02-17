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18:37 17.02.2020

В Днепре задержали преступную группу, совершившую смертельное ДТП и подозреваемую в серии особо тяжких преступлений - полиция

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В Днепре задержали преступную группу, совершившую смертельное ДТП и подозреваемую в серии особо тяжких преступлений - полиция

 В г.Днепр правоохранители задержали членов преступной группы, совершивших 16 февраля на угнанном автомобиле наезд на трех человек, один из которых погиб на месте, сообщает пресс-служба Национальной полиции.

"Выяснилось, что преступная группировка состояла из 6 человек. 16 февраля члены группы похитили 30-летнего мужчину и под угрозой оружия требовали у него $20 тыс. На перекрестке пострадавший заметил автомобиль патрульной полиции и начал кричать о помощи. В ходе преследования автомобиль со злоумышленниками задержали на месте дорожно-транспортного происшествия", - рассказал заместитель начальника ГУНП в Днепропетровской области Тарас Воликов на брифинге в понедельник.

В полиции установили, что 54-летний лидер группы в ноябре 2019 года вышел из места лишения свободы и организовал преступную группировку. Так, двух членов указанной группировки задержали на месте смертельного ДТП.

"Этой же ночью сотрудники полиции при силовой поддержке спецназовцев КОРД задержали еще четырех членов группы. Во время обысков по месту их жительства полицейские изъяли арсенал огнестрельного оружия", - отметили в полиции.

Сейчас шестеро мужчин задержаны в порядке ст.208 УПК Украины. Решается вопрос об объявлении им подозрения по четырем статьям Уголовного кодекса Украины - ч.2 ст.146, ч.2 ст.286, ч.2 ст.289 и ч.4 ст.187. Также после проведения судебных экспертиз оружия будет открыто уголовное производство по ч.1 ст.263 Уголовного кодекса Украины.

Кроме того, в ходе расследования будет установлена причастность задержанных к другим тяжким преступлениям, совершенным на территории Днепропетровской области.

Теги: #преступники #днепр #полиция
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