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17:54 17.02.2020

Задержанные пограничниками РФ украинские рыбаки должны быть отпущены домой после завершения административного ареста на 10 дней – глава Госпогранслужбы

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Задержанные пограничниками РФ украинские рыбаки должны быть отпущены домой после завершения административного ареста на 10 дней – глава Госпогранслужбы

Глава государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко подчеркивает, что в настоящее время нет никаких оснований утверждать, что задержанные пограничниками ФСБ РФ украинские граждане на маломерном судне в Азовском море занимались незаконной рыбной ловлей.

"На данный момент информации, которая бы четко указывала на то, что задержанные российской стороной граждане осуществляли незаконный вылов рыбных ресурсов, у нас нет. Поэтому мы можем оценивать только информацию, которая есть у нас в наличии и к которой мы имеем доступ", - сообщил он журналистам в понедельник в Киеве.

Дейнеко отметил, что действительно 14 февраля маломерное судно вышло за места базирования, а в дальнейшем появилась информация о задержании судна с 4 гражданами Украины представителями пограничной службы ФСБ РФ по Крыму.

"Мы на данный момент знаем всех граждан, которые якобы задержаны. Делаем всё возможное совместно с Министерством иностранных дел Украины и остальными правоохранительными органами для скорейшего возвращения граждан на территорию Украины", - указал он.

Дейнеко рассказал, что задержанные украинцы находятся в следственном изоляторе на территории временно оккупированного Крыма – в Керчи. "Вчера так называемый суд Российской Федерации привлек их к административной ответственности в виде ареста на 10 суток. После этого они в установленном порядке должны быть возвращены на территорию Украины", - сообщил он.

По его словам, украинцы на судне были задержаны россиянами на расстоянии 30 миль от берега. Дейнеко напомнил, что акватория Азовского моря, в соответствии с соглашением между Украиной и РФ, определена как акватория, в которой осуществляется совместное использование водных ресурсов, поэтому российские пограничники имели право остановить судно, осмотреть, проверить документы.

"У нас есть в наличии только видео, обнародованное российской стороной, где собственник судна якобы сознается в том, что у граждан Украины не было с собой документов, которые подтверждают их личность, и которые разрешали бы вылов рыбы. И, соответственно, имели запрещенные орудия для рыбной ловли. Но я подчеркиваю, что эта информация на данный момент нами не может быть подтверждена", - указал Дейнеко.

Глава Госпогранслужбы Украины также обратил внимание, что пост технического наблюдения украинских пограничников зафиксировал выход в море маломерного судна. "У нас есть подразделения, которые осуществляют оперативно-розыскную деятельность. Мы устанавливали, какое именно плавсредство вышло, где он может базироваться. Мы уже установили, что хранение этого плавательного средства осуществлялось с нарушениями, вне установленных пунктов базирования", - добавил он.

Дейнеко отметил, что своими действиями владелец судна нарушил постановление Кабинета министров, которое четко определяет, каким образом и с чьего разрешения осуществляется выход в море плавательного средства. "Поэтому владелец судна будет привлечен на территории Украины к административной ответственности – это незначительный штраф, в связи с лояльностью нашего законодательства, не больше 170 грн", - указал он.

15 февраля пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщила о задержании маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - говорится в пресс-релизе.

Теги: #крым #госпогранслужба #украинцы #задержанные
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