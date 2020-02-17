Офис коммуникаций правительства возглавила Павелецкая, а Коврига будет отвечать за все коммуникации Гончарука

Офис коммуникаций правительства возглавила бывший директор департамент маркетинговых коммуникаций телеканала "1+1" Светлана Павелецкая.

"Вот бывает, что работаешь 8 лет на любимой работе. Потом она раз и заканчивается. И ты думаешь - времени много, компенсация есть, полечу-ка я сейчас с подружкой в Тель-Авив, потом одна без людей и даже телефона на ритрит в Индию, а потом с сыном в Орландо в Диснейленд, - и после Пасхи можно опять на работу. Но! Прошло три недели и вот", - прокомментировала сама Павелецкая свое назначение в социальной сети Facebook.

Как стало известно агентству "Интерфакс-Украина", бывший руководитель Офиса коммуникаций правительства Татьяна Коврига остается первый заместителем руководителя аппарата премьер-министра и будет отвечать за все коммуникации Алексея Гончарука. Диана Давитян также остается пресс-секретарь премьера.