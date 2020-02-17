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15:19 17.02.2020

Подозреваемый в посягательстве на целостность Украины мэр Светлодарска помещен под домашний арест

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Подозреваемый в посягательстве на целостность Украины мэр Светлодарска помещен под домашний арест

Краматорский городской суд Донецкой области избрал Светлодарскому городскому голове меру пресечения в виде круглосуточного домашнего ареста.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Донецкой области в понедельник, соответствующее решение суд принял по ходатайству прокуратуры Донецкой области.

Мэр Светлодарска Подозревается в совершении преступления по ч.2 ст.110 (посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины) Уголовного кодекса. В мае 2014 года он внес в повестку дня сессии и в дальнейшем поддержал предоставление читальных залов городской библиотеки для проведения незаконного референдума о суверенитете т.н. "ДНР".

Теги: #мэр #арест #суд
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