Пристайко отмечает, что уже подходят сроки принятия Ираном решений, необходимых для продвижения в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что уже подходят сроки для принятия Ираном решений, необходимых для продвижения в расследовании катастрофы сбитого 8 января ракетой под Тегераном самолета авиакомпании МАУ, в частности, по расшифровке "черных ящиков" в другой стране.

"Международные договора требуют от иранской стороны в короткий срок, без задержки, как сказано в Чикагской конвенции... Мы, все пять стран (граждане которых погибли в катастрофе – ИФ), считаем, что срок истекает. После этого страна, у которой нет достаточных технических возможностей, имеет право обратиться к стране, у которой есть такие возможности", - сказал он журналистам на брифинге в аэропорту "Борисполь" в понедельник.

Пристайко указал, что та же Франция обладает достаточными техническими, программными возможностями считывать чрезвычайно важную информацию с бортовых самописцев, тем более что они повреждены, и соответствующие специалисты в таких ситуациях есть только в нескольких странах.

При этом глава МИД констатировал достаточный уровень взаимодействия с иранской стороной и надеется, что ситуация с расследованием трагедии не дойдет до необходимости прибегать к более радикальным мерам. "Не надо забывать, что большинство пассажиров на этом рейсе были иранцы, и эта нация также скорбит о каждой потерянной жизни. Они понесли наибольшее количество жертв по этой катастрофе", - добавил он.

Пристайко также напомнил, что по вопросу компенсации Украина будет вести переговоры от имени пяти стран, граждане которых погибли в катастрофе. "И то, о чем договорится Украина, будет выплачено гражданам всех пять стран, включая, кстати, Иран. Это была наша принципиальная позиция. Мы будем защищать права наших людей, в первую очередь, но также и тех, кто был с ними на одном рейсе", - подчеркнул он.

Глава МИД Украины отметил, что сумма компенсаций, о которой говорилось ранее, это была стандартная, записанная в документах цифра, которая не имеет отношения к тому, о чем сейчас договариваются.

"Не забудьте, что мы говорим о нескольких выплатах. В первую очередь, это наше украинское правительство, которое выделило не компенсацию, а помощь семьям. Второе – мы говорили с руководителем МАУ, ведется работа со страховой компанией, которая должна выплатить, есть известные стандартные схемы, как это происходит. И третий этап – это работа с иранской властью по выплате компенсаций, как семьям погибших, так и нашей компании за уничтоженный самолет", - рассказал он.

Как сообщалось, пассажирский самолет Boeing 737-800, авиакомпании "МАУ", который должен был выполнить рейс PS752 по маршруту Тегеран-Киев, разбился в районе международного аэропорта имени имама Хомейни в Тегеране сразу после взлета рано утром 8 января 2020 года. На борту находились 167 пассажиров и девять членов экипажа. Все они погибли. Среди погибших - 11 граждан Украины (среди них 9 членов экипажа), 82 гражданина Ирана, 63 - Канады, 10 - Швеции, четыре - Афганистана, по три - ФРГ и Великобритании.

Иранские власти 11 января признали, что Boeing был сбит по ошибке иранскими военными. Позже Командующий аэрокосмическими силами Корпуса Стражей Исламской революции (КСИР) Амир Али Хаджизаде заявил, что берет на себя всю ответственность за крушение украинского самолета.

Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф в интервью телекомпании NBC, опубликованном 14 февраля 2020 года заявил, что Иран не будет заниматься бортовыми самописцами сбитого 8 января украинского самолета без присутствия всех заинтересованных в расследовании сторон.

"Мы не прикоснемся к черным ящикам без присутствия всех заинтересованных сторон", - сказал он.

При этом он признал, что Иран не может извлечь самостоятельно информацию из "черных ящиков". По словам Зарифа, Ирану необходимо программное обеспечение, опыт и дополнительные знания, чтобы иметь возможность расшифровать информацию бортовых самописцев.

Сославшись на нормы Международного воздушного права, Зариф отметил, что Тегеран имеет право возглавить расследование катастрофы самолета МАУ.