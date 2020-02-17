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Ночь 15 февраля в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений - Центральная геофизическая обсерватория

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Ночь 15 февраля в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений - Центральная геофизическая обсерватория

15 февраля в Киеве была зарегистрирована самая теплая ночь за 140 лет наблюдений, сообщает Центральная геофизическая обсерватория им. Бориса Срезневского.

"По данным наблюдений метеостанции Центральной геофизической обсерватории имени Бориса Срезневского 15 февраля киевляне пережили самую теплую ночь за 140 лет наблюдений. Столбик термометра не опустился ночью ниже +2,3°С, что на 1,4° С теплее чем в 1950 году", - указывается в сообщении.

Отмечается, что ночь на 17 февраля также оказалась самой теплой. Столбик термометра не опустился ниже +1,8°С, что на 0,1°С выше, чем в 1974 году.

Теги: #тепло #погода #обсерватория
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