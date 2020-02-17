В Украине есть все технические возможности для расшифровки "черных ящиков" сбитого Ираном самолета МАУ - Данилов

Украинская сторона продолжает настаивать на необходимости первоочередного исследования бортовых самописцев самолета Boeing-737-800 авиакомпании "Международные авиалинии Украины", который был сбит в Иране 8 января 2020 года.

Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) Алексей Данилов во время встречи с секретарем Высшего совета национальной безопасности Ирана Али Шамхани в Тегеране, передает пресс-служба Совета.

"Данилов особенно акцентировал на первоочередной необходимости исследования "черных ящиков", подчеркнув, что Украина имеет для этого все технические и научные возможности. Стороны согласились с необходимостью максимально избегать политизации вопроса технического расследования и договорились о необходимости интенсификации взаимодействия экспертов и специалистов", - указывается в сообщении.

Данилов подчеркнул, что ключевой целью для Украины является всестороннее и полное расследование всех обстоятельств катастрофы и обеспечение выполнения международно-правовых норм.

Шамхани в свою очередь выразил соболезнования семьям погибших в авиакатастрофе и отметил полной готовности Ирана к сотрудничеству в расследовании катастрофы.