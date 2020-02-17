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13:49 17.02.2020

Шерембею и Шабунину грозит от 7 до 12 лет заключения - Деркач

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Шерембею и Шабунину грозит от 7 до 12 лет заключения - Деркач

Национальная полиция внесла в Единый реестр досудебных расследований дело о возможном расхищению международной технической помощи с участием Центра противодействия коррупции.

Эти действия были произведены по заявлению народного депутата Андрея Деркача. В размещенном в Фейсбуке заявлении он утверждает, что если дело будет доведено Нацполицией до логичного завершения, Шерембею и Шабунину грозит от 7 до 12 лет заключения.

"В частности, они организовали схему по расхищению средств международной технической помощи через созданную Шерембеем БО "Всеукраинская сеть людей, которые живут с ВИЧ/СПИД" (ВЖЛ). В 2015–2017 гг. через подконтрольные ВЖЛ структуры прошло 142,9 млн долларов США", – заявил Деркач.

Деркач отметил, что также есть информация о том, что Шерембей и Шабунин лоббировали интересы коммерческих компаний при закупке медицинского оборудования и лекарств.

"Часть этих компаний – с признаками фиктивности и с отрицательной деловой репутацией", – сообщил народный депутат.

По мнению Деркача, США должны помочь в расследовании этого дела.

"Поскольку использовались деньги правительства США, считаю, что следствие должно воспользоваться возможностями международно-правовой помощью в рамках существующих договоров”, – резюмировал депутат.

Теги: #заявление #шабунин #полиция #деркач
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