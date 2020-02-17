События

13:13 17.02.2020

Ротация украинских следователей по делу MH17 является плановой и не повлияет на предстоящий суд – Пристайко

3 мин читать
Ротация украинских следователей по делу MH17 является плановой и не повлияет на предстоящий суд – Пристайко

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко отмечает, что смена украинских следователей по делу катастрофе рейса MH17 авиакомпании Malaysia Airlines в 2014 году является плановой и не повлияет на предстоящий судебный процесс в Гааге.

"Что касается следователей, то это известная проблема, которая существует со сменой, ротацией следователей. Я вас заверяю, что генеральный прокурор, следователи СБУ и Генеральной прокуратуры, которые задействованы в этом деле,.. руководство знает: вопрос рассматривается, но это происходит в контексте нормальной ротации. Не все следователи уходят, следователи, которые работали, есть наработанные материалы (…)", - сказал он журналистам на брифинге в аэропорту "Борисполь" в понедельник.

Пристайко заверил, что украинская сторона обеспечит всю необходимую помощь голландской стороне, которая ведет расследование дела о MH17.

Малайзийский Boeing, летевший из Амстердама в Куала-Лумпур рейсом MH17, был сбит 17 июля 2014 года в небе на востоке Украины. На его борту находились 298 человек, все они погибли. Из них - 192 подданных Нидерландов (один имел и гражданство США), 44 гражданина Малайзии, среди которых 15 членов экипажа, 27 граждан Австралии, 12 - Индонезии, 10 - Великобритании (один имел и гражданство ЮАР), четверо немцев и четверо бельгийцев, трое филиппинцев, один гражданин Канады и один - Новой Зеландии.

Расследование установило, что лайнер был сбит с неподконтрольной правительству Украины территории ракетой Бук.

На пресс-конференции 19 июня 2019 года глава Национальной прокуратуры Королевства Нидерланды Фред Вестербеке заявил, что "четверо человек подозреваются в том, что сотрудничали в июле 2014 года, что привело к тому, что был сбит пассажирский самолет", упомянув Игоря Гиркина, Сергея Дубинского, Олега Пулатова, граждан Российской Федерации, и Леонида Харченко, гражданина Украины.

"Никто из них не нажал кнопку сам, но они тесно сотрудничали с целью доставки вооружения, и поэтому их можно считать подозреваемыми в том, что они причастны к сбиванию МН17", - сказал он.

Вестербеке указал, что, согласно уголовному законодательству Нидерландов, если даже человек не присутствовал при совершении преступления, но был причастен к нему, он также является виновным.

Кроме того, прокурор вновь заявил, что следствие установило "участие Российской Федерации, когда речь идет о том, что МН17 был сбит, потому что они предоставили зенитную установку, которая была использована, чтобы сбить МН17". "У нас есть все материалы, которые это подтверждает", - подчеркнул он.

В частности, следствие установило, что ракетная установка, из которой был сбит авиалайнер, находилась в пользовании 53-й зенитно-ракетной бригады РФ, которая дислоцируется в Курске.

Позже стало известно, что, скорее всего Олег Пулатов будет представлен в суде двумя адвокатами из Нидерландов. В отношении остальных такой информации нет. Суд начнется 9 марта в судебном комплексе Схипхола независимо от того, будут или нет присутствовать на процессе сами подозреваемые или их представители.

Теги: #пристайко #mh17 #суд #мид
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

14:29 17.02.2020
Пристайко отмечает, что уже подходят сроки принятия Ираном решений, необходимых для продвижения в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ

Пристайко отмечает, что уже подходят сроки принятия Ираном решений, необходимых для продвижения в расследовании авиакатастрофы самолета МАУ

12:20 17.02.2020
Литва окончательно проиграла спор с Газпромом о компенсации 1,4 млрд евро переплаты за газ

Литва окончательно проиграла спор с Газпромом о компенсации 1,4 млрд евро переплаты за газ

19:47 15.02.2020
МИД Азербайджана возлагает на Армению ответственность за рост напряженности в зоне карабахского конфликта

МИД Азербайджана возлагает на Армению ответственность за рост напряженности в зоне карабахского конфликта

18:15 15.02.2020
Новый обмен пленными может произойти до встречи лидеров "нормандской четверки" - Пристайко

Новый обмен пленными может произойти до встречи лидеров "нормандской четверки" - Пристайко

17:40 15.02.2020
Украина, Грузия и Молдова просят ЕС о финансовой поддержке региона "Восточного партнерства"

Украина, Грузия и Молдова просят ЕС о финансовой поддержке региона "Восточного партнерства"

16:40 15.02.2020
Пристайко: мы не отступим от требований относительно полного доступа украинских специалистов к расследованию катастрофы самолета "МАУ"

Пристайко: мы не отступим от требований относительно полного доступа украинских специалистов к расследованию катастрофы самолета "МАУ"

14:37 15.02.2020
"Черные ящики" сбитого Ираном самолета МАУ могут быть расшифрованы во Франции с обязательным участием украинских специалистов - Пристайко

"Черные ящики" сбитого Ираном самолета МАУ могут быть расшифрованы во Франции с обязательным участием украинских специалистов - Пристайко

13:41 15.02.2020
Подготовка к встрече в нормандском формате ведётся, но, возможно, она будет не в апреле - Пристайко

Подготовка к встрече в нормандском формате ведётся, но, возможно, она будет не в апреле - Пристайко

12:20 15.02.2020
Украина и Иран решают, где и когда будут расшифрованы "черные ящики" лайнера "МАУ" - Пристайко

Украина и Иран решают, где и когда будут расшифрованы "черные ящики" лайнера "МАУ" - Пристайко

11:45 15.02.2020
Пристайко в Мюнхене встретился с прокурором Международного уголовного суда

Пристайко в Мюнхене встретился с прокурором Международного уголовного суда

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Ночь 15 февраля в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений - Центральная геофизическая обсерватория

СБУ пресекла деятельность "ботофермы" в четырех областях Украины

В Одессе ночью сгорел склад со спиртом и сигаретами, пострадавших нет - ГСЧС

В Киеве задержан запорожский бизнесмен Анисимов, которого искал Интерпол

Задержанные ФСБ РФ в Азовском море украинские рыбаки являются жителями с.Райновка – нардеп Мельник

ПОСЛЕДНЕЕ

Ночь 15 февраля в Киеве была самой теплой за 140 лет наблюдений - Центральная геофизическая обсерватория

В Украине есть все технические возможности для расшифровки "черных ящиков" сбитого Ираном самолета МАУ - Данилов

Шерембею и Шабунину грозит от 7 до 12 лет заключения - Деркач

В Крыму арестован 55-летний местный житель по подозрению в участии в так и не созданном Крымскотатарском добробате

В Грузии скончался кинорежиссер Шенгелая, снявший "Мелодии Верийского квартала"

СБУ пресекла деятельность "ботофермы" в четырех областях Украины

На лайнере Diamond Princess выявили еще 99 случаев коронавируса

В Японии отменили праздничное обращение императора

В Одессе ночью сгорел склад со спиртом и сигаретами, пострадавших нет - ГСЧС

Исполняющий обязанности руководителя Черноморской таможни опроверг обвинения в коррупции

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА