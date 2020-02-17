События

13:12 17.02.2020

В Грузии скончался кинорежиссер Шенгелая, снявший "Мелодии Верийского квартала"

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Грузинский кинорежиссер и актер Гиоргий Шенгелая скончался в понедельник на 82-м году жизни, сообщают местные СМИ.

Среди фильмов, снятых Шенгелая, знакомые советскому зрителю "Мелодии Верийского квартала", "Пиросмани", "Алавердоба" и другие.

Отец Георгия Николай Шенгелая был кинорежиссером, мать - известная грузинская актриса Нато Вачнадзе, брат Эльдар Шенгелая - известный кинорежиссер.

Георгий Шенгелая был народным артистом Грузии, лауреатом премии Руставели.

Теги: #грузия #кинорежиссер
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