События

11:37 17.02.2020

На лайнере Diamond Princess выявили еще 99 случаев коронавируса

1 мин читать
На лайнере Diamond Princess выявили еще 99 случаев коронавируса

Еще у 99 пассажиров круизного лайнера Diamond Princess, находящегося в карантине в Японии, обнаружили коронавирус, сообщает в понедельник агентство "Киодо".

У 70 из них не наблюдалось симптомов заболевания, однако анализы на наличие коронавируса дали положительный результат.

По данным телеканала NHK, общее число заболевших на круизном лайнере теперь составляет 454 человека. На момент обнаружения первых случаев заболевания на борту находилось около 3,7 тыс. пассажиров и членов экипажа.

Лайнер Diamond Princess 20 января отправился из японского города Иокогама в двухнедельный круиз по маршруту Кагосима - Гонконг - Окинава, который должен был завершиться 4 февраля, однако выяснилось, что один из пассажиров, который сошел на берег в Гонконге, был заражен коронавирусом. 3 февраля круизное судно осталось на рейде в порту Иокогамы для проведения проверки всех пассажиров. Министерство здравоохранения Японии потребовало оставить лайнер на 14-дневный карантин.

В понедельник стало известно, что Канада, Южная Корея, Гонконг, Италия и Австралия приступают к эвакуации своих граждан, которые прошли двухнедельный карантин на Diamond Princess.

Теги: #коронавирус #лайнер #diamond_princess
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

10:30 17.02.2020
В Японии отменили праздничное обращение императора

В Японии отменили праздничное обращение императора

09:52 17.02.2020
Пассажиров круизного лайнера, стоящего на карантине в Японии, эвакуируют на родину - СМИ

Пассажиров круизного лайнера, стоящего на карантине в Японии, эвакуируют на родину - СМИ

02:39 17.02.2020
В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 100 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся за сутки превысило 1,9 тыс.

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 100 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся за сутки превысило 1,9 тыс.

14:42 16.02.2020
В Японии зафиксированы еще шесть случаев заболевания коронавирусом

В Японии зафиксированы еще шесть случаев заболевания коронавирусом

12:11 16.02.2020
КНР купила в Туркменистане 1 млн медицинских масок

КНР купила в Туркменистане 1 млн медицинских масок

03:48 16.02.2020
Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 68,5 тыс. человек, число жертв возросло до 1665 человек

Число больных новым коронавирусом в Китае достигло 68,5 тыс. человек, число жертв возросло до 1665 человек

01:24 16.02.2020
В китайской провинции Хубэй за сутки зарегистрировано 139 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся превысило 1,8 тыс.

В китайской провинции Хубэй за сутки зарегистрировано 139 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся превысило 1,8 тыс.

16:47 15.02.2020
В мире выделяют недостаточно средств на борьбу против коронавируса - глава ВОЗ

В мире выделяют недостаточно средств на борьбу против коронавируса - глава ВОЗ

16:09 15.02.2020
На круизном лайнере в Японии выявили почти 70 новых случаев заражения коронавирусом

На круизном лайнере в Японии выявили почти 70 новых случаев заражения коронавирусом

10:37 15.02.2020
США решили вернуть на родину сограждан, блокированных на лайнере в Японии из-за коронавируса

США решили вернуть на родину сограждан, блокированных на лайнере в Японии из-за коронавируса

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Одессе ночью сгорел склад со спиртом и сигаретами, пострадавших нет - ГСЧС

В Киеве задержан запорожский бизнесмен Анисимов, которого искал Интерпол

Задержанные ФСБ РФ в Азовском море украинские рыбаки являются жителями с.Райновка – нардеп Мельник

Ермак задекларировал почти 256 тыс. грн дохода за 2019 год, хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс.

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы

ПОСЛЕДНЕЕ

В Одессе ночью сгорел склад со спиртом и сигаретами, пострадавших нет - ГСЧС

Исполняющий обязанности руководителя Черноморской таможни опроверг обвинения в коррупции

Полиция Киева перешла на усиленный режим несения службы в связи с массовыми мероприятиями в центре - Крищенко

Шторм в Британии парализовал работу транспортной системы, повышенный уровень опасности объявлен в 1 тыс. населенных пунктов

В Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни

В Ивано-Франковской области ожидается угроза схода снежных лавин

В Ровенской области разоблачили деятельность подпольного казино

Китай близок к победе над коронавирусом

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

В Днепре ликвидировали пожар в хозяйственной постройке

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА