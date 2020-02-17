Исполняющий обязанности руководителя Черноморской таможни опроверг обвинения в коррупции

Исполняющий обязанности руководителя Черноморской таможни Александр Щуцкий опроверг обвинения в коррупции, назвав эти попытки манипуляцией и рассказал о бизнесе до работы на таможне. Об этом написал на своей странице в соцсети Facebook Александр Щуцкий.

"Удивляют попытки связать мое прошлое и прошлое моей семьи с коррупцией на таможне за все годы и желание приписать мне все смертные грехи, какие только там есть или были", - заявил Щуцкий.

Так, по его словам, на таможенную службу он пришел в конце 2016 года, а до этого времени занимался бизнесом.

Одним из фрагментов биографии, который интересовал журналистов, было отсутствие доходов до работы на таможне. Щуцкий эту ситуацию объясняет неплохими предыдущими заработками в бизнесе и отсутствием постоянного места работы до 2015 года. Но отсутствие работы, по его словам, не означает "уклонение от уплаты налогов".

"После выхода из бизнеса несколько лет я не работал, чего тоже не скрываю, хотя это последнее, о чем хотелось бы говорить публично. Поэтому в декларации 2016 года, перед конкурсом на госслужбу, кроме небольших консультаций, декларировать было нечего", - добавляет Щуцкий.

Не обошел чиновник и тему автопарка семьи. По данным журналистов, недавно его жена приобрела новый автомобиль, тогда как официальные доходы чиновника вряд ли могли позволить это сделать.

"Моя жена уже 17 лет занимается семейным бизнесом с отцом и братом по производству блоков питания. Их оборудованием пользуются множество крупных украинских компаний. Я никогда не имел отношения к этому бизнесу и до сих пор восхищаюсь женой, которая разобралась в тонкой инженерной работе и столько лет успешно развивает бизнес со своим отцом. Автомобиль она приобрела сама, благодаря своему бизнесу и взяв на сумму, которой не хватало, кредит в банке. Этому есть все доказательства, выписки и т.д., было бы желание проверить. Поэтому подавать эту историю в связке с моим именем - попытка поставить меня рядом с "шаблонными" коррупционерами", - написал Щуцкий.

В свою очередь, руководитель Черноморской таможни выразил разочарование, что в этой ситуации, мало кого интересует реальная ситуация на таможне и успехи, которыми уже могут похвастаться в Херсоне и Николаеве.

Как ранее сообщалось, Черноморская таможня была зарегистрирована Министерством юстиции Украины 16 ноября 2019 года. В этот же день Александр Щуцкий был назначен исполняющим обязанности руководителя таможни.