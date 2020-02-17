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10:25 17.02.2020

В Одессе ночью сгорел склад со спиртом и сигаретами, пострадавших нет - ГСЧС

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В Одессе ночью сгорел склад со спиртом и сигаретами, пострадавших нет - ГСЧС

Одноэтажный склад с канцтоварами, сигаретами, пластмассой и бочками со спиртом горел в Одессе в ночь на понедельник, сообщает Главное управление ГСЧС в Одесской области.

По данным ведомства, сообщение о возгорании складского помещения по Балтской дороге, 15, поступило в Службу спасения "101" в 00:24 17 февраля. В 2:12 был пожар локализован и в 3:11 ликвидирован на площади 250 кв м. К тушению привлекались 12 единиц пожарной техники и 45 человек личного состава ГСЧС.

Погибших и пострадавших в результате пожара нет.

"Сложность тушения пожара заключалась в наличии легковоспламеняющихся и горючих веществ и материалов, которые находились в здании склада… Причина пожара и ущерб устанавливаются", - говорится в сообщении

Теги: #гсчс #склад #одесса #пожар
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