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10:07 17.02.2020

Шторм в Британии парализовал работу транспортной системы, повышенный уровень опасности объявлен в 1 тыс. населенных пунктов

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Шторм в Британии парализовал работу транспортной системы, повышенный уровень опасности объявлен в 1 тыс. населенных пунктов

Мощный Шторм "Деннис" привел к значительным перебоям в работе транспортной системы на юге Уэльса и в некоторых частях Англии, сообщают в понедельник британские СМИ.

Проливные дожди обрушились на Великобританию в ночь на воскресенье. Они сопровождались сильными порывами ветра, скорость которых достигала 140 км/ч. Многие автомобильные дороги затоплены.

Вызванные ливнями наводнения нарушили железнодорожное и авиационное сообщение. Стихия затронула и работу международного аэропорта Хитроу, где отменены десятки авиарейсов.

Накануне Минобороны Великобритании задействовало военных для оказания помощи в наиболее пострадавших районах, в частности, в Западном Йоркшире. Вдоль реки Уз в городе Йорк размещены мешки с песком в качестве дамбы.

"Деннис" также затронул Шотландию, где для движения автомобилей закрыты все мосты через реки Форт и Тей.

В общей сложности повышенный уровень опасности объявлен почти в 1 тыс. населенных пунктов. В Англии в разных районах действует около 600 предупреждений об угрозе наводнений, десятки угроз объявлены в Уэльсе, Шотландии и Северной Ирландии.

Министр охраны окружающей среды Джордж Юстис предупредил, что последствия "Денниса" будут серьезнее, чем от недавно прошедшего по странам Европы шторма "Киара". Однако он указал, что пока планов объявления режима ЧС на национальном уровне нет. "Пока это не общенациональная чрезвычайная ситуация, но определенно в затронутых районах речь идет о локальных ЧС", - сказал Юстис.

Ранее в феврале на Европу, в том числе на Великобританию, обрушился шторм "Киара", который также привел к затоплениям во многих районах. Около десяти человек погибли. Порывы ветра "Киары" на северо-западе Уэльса достигали 150 км/ч.

Теги: #великобритания #шторм
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