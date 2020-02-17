События

09:52 17.02.2020

В Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни

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В Вашингтоне почтили память Героев Небесной Сотни

В посольстве Украины в США почтили память Героев Небесной Сотни.

Мероприятие прошло в Вашингтоне, возле Мемориала Линкольна, сообщает пресс-служба посольства.

"Мероприятие открыл посол Украины в США Владимир Ельченко, обратившись ко всем присутствующим с призывом напоминать всему миру о том бесценном подвиге, который совершили Герои Небесной Сотни для Украины, потеряв свои жизни в борьбе за шанс независимости, демократичности и процветания нашей страны", - указывается в сообщении.

Также к участникам мемориальной церемонии обратились руководители американских украинских организаций - Ukrainian National Information Service (UNIS), U.S.-Ukraine Foundation, United Help Ukraine, US Ukrainian Activists.

В завершение церемонии прозвучали гимны Украины и США. Участники зажгли поминальные свечи и провели панихиду, которую отправили священнослужители Украинской Православной и Греко-католической церквей.

Теги: #сша #посольство #майдан #сотня
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