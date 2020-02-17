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07:53 17.02.2020

В Ровенской области разоблачили деятельность подпольного казино

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В Ровенской области правоохранители прекратили деятельность подпольного игорного заведения, который предоставлял услуги азартных игр, сообщила пресс-служба областной прокуратуры.

"Ровенская местная прокуратура совместно с УСБУ в Ровенской области, полицией, разоблачили и прекратили деятельность подпольного игорного заведения, который предоставлял услуги азартных игр в городе Ровно", - говорится в сообщении.

Правоохранители провели обыск в помещении игорного заведения, доступ к которому предоставлялся для ограниченного круга лиц.

По результатам проведенных следственных действий, правоохранители изъяли 17 системных блоков компьютеров, 13 мониторов, 7 мобильных телефонов, денежные средства в сумме более 22 тыс. грн и "черновую" документацию.

Кроме того, установлены и задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины двое исполнителей, причастных к указанному уголовного преступления, предусмотренного ст. 203-2 (занятие игорным бизнесом) УК Украины.

Досудебное расследование продолжается.

Теги: #разоблачение #украина #казино #ровенская_область
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