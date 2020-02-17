События

07:09 17.02.2020

Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

2 мин читать

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования девять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы по нашим позициям, а именно рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета, дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Шесть вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды в районе н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Крымского – из 120-мм миномета - 20 мин, рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 25 мин и 5 мин с 82-мм миномета, неподалеку Новозвановки - из 120-мм миномета противник выпустил 18 мин, в районе н.п. Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм - 6 мин.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.

Теги: #оос #сводка #украина
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:32 17.02.2020
В Ивано-Франковской области ожидается угроза схода снежных лавин

В Ивано-Франковской области ожидается угроза схода снежных лавин

07:53 17.02.2020
В Ровенской области разоблачили деятельность подпольного казино

В Ровенской области разоблачили деятельность подпольного казино

05:54 17.02.2020
В Днепре ликвидировали пожар в хозяйственной постройке

В Днепре ликвидировали пожар в хозяйственной постройке

04:56 17.02.2020
Во Львовской области из озера достали автомобиль с четырьмя погибшими

Во Львовской области из озера достали автомобиль с четырьмя погибшими

03:37 17.02.2020
В Сумской области правоохранители задержали пьяного водителя

В Сумской области правоохранители задержали пьяного водителя

01:45 17.02.2020
Аргентина выразила признательность Украине за эвакуацию аргентинцев из Китая вместе с украинцами

Аргентина выразила признательность Украине за эвакуацию аргентинцев из Китая вместе с украинцами

01:33 17.02.2020
Под Полтавой произошло тройное ДТП, пострадали пять человек

Под Полтавой произошло тройное ДТП, пострадали пять человек

00:43 17.02.2020
В Николаеве неизвестные подорвали банкомат и похитили 250 тыс. грн

В Николаеве неизвестные подорвали банкомат и похитили 250 тыс. грн

23:28 16.02.2020
В Киевской области произошла смертельная авария с участием полицейского

В Киевской области произошла смертельная авария с участием полицейского

22:29 16.02.2020
В Киеве ночью и утром в понедельник ожидается сильный ветер

В Киеве ночью и утром в понедельник ожидается сильный ветер

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

В Киеве задержан запорожский бизнесмен Анисимов, которого искал Интерпол

Задержанные ФСБ РФ в Азовском море украинские рыбаки являются жителями с.Райновка – нардеп Мельник

Ермак задекларировал почти 256 тыс. грн дохода за 2019 год, хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс.

Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности вновь появился план из 12 шагов по безопасности в Украине

ПОСЛЕДНЕЕ

Китай близок к победе над коронавирусом

В китайской провинции Хубэй зарегистрировано 100 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся за сутки превысило 1,9 тыс.

Боевики на Донбассе пять раз нарушили режим прекращения огня

В Киеве задержан запорожский бизнесмен Анисимов, которого искал Интерпол

Задержанные ФСБ РФ в Азовском море украинские рыбаки являются жителями с.Райновка – нардеп Мельник

Ермак задекларировал почти 256 тыс. грн дохода за 2019 год, хранит наличными $347 тыс. и EUR50 тыс.

В Японии зафиксированы еще шесть случаев заболевания коронавирусом

Полицейские Донецкой области разоблачили схему реализации фальсифицированной табачной продукции в разных областях Украины

Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

КНР купила в Туркменистане 1 млн медицинских масок

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА