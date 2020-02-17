Боевики 9 раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе, украинские военные не пострадали

За минувшие сутки незаконные вооруженные формирования девять раз нарушали режим прекращения огня на Донбассе, украинские военнослужащие не пострадали, сообщил пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

"16 февраля вооруженные формирования Российской Федерации 9 раз нарушили режим прекращения огня. Вследствие вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - говорится в сообщении на официальной странице штаба ООС в соцсети Фейсбук в понедельник утром.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил три обстрелы по нашим позициям, а именно рядом с Лебединским - из миномета калибра 82 мм враг выпустил 7 мин, а также вел огонь из крупнокалиберного пулемета, дважды неподалеку Марьинки - из гранатометов различных систем и стрелкового оружия.

Шесть вражеских обстрелов зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно дважды в районе н.п. Новолуганское - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия, вблизи Крымского – из 120-мм миномета - 20 мин, рядом с Орехово - из миномета калибра 120 мм - 25 мин и 5 мин с 82-мм миномета, неподалеку Новозвановки - из 120-мм миномета противник выпустил 18 мин, в районе н.п. Хутор Вольный – из миномета калибра 82 мм - 6 мин.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска огневой активности не проявляли. Потерь нет", - добавили в штабе.