В Днепре ликвидировали пожар в хозяйственной постройке

В Днепре пожарные ликвидировали пожар в хозяйственной постройке, сообщила Государственная служба по чрезвычайным ситуациям в Днепропетровской области.

"16 февраля в 21:56 в Службу спасения "101" поступило сообщение, что на улице Вильямса Новокодацького района города Днепр, горит хозяйственная постройка на территории частного домовладения", - сказано в сообщении.

Отмечается, прибывшие на место происшествия спасатели установили, что пожар возник внутри хозяйственной постройки, в которой хранились вещи домашнего обихода и хозяйственный инвентарь.

"Огнем уничтожено вещи домашнего обихода и хозяйственный инвентарь. Повреждена крыша хозяйственной постройки. Общая площадь пожара составила 20 метров. кв. В результате пожара погибших и пострадавших нет ", - сообщили спасатели.

Также сообщается, что пожар локализовали в 22:39, а полностью ликвидировали в 23:14.