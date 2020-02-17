Аргентина выразила признательность Украине за эвакуацию аргентинцев из Китая вместе с украинцами

Министерство иностранных дел Аргентины выразило признательность Украине за лояльность украинской власти по отношению к эвакуации из Уханя (Китай) граждан Аргентины вместе с украинцами, сообщила пресс-служба МИД Аргентины.

"Министерство иностранных дел (Аргентины - ИФ) выражает благодарность правительству Украины за его щедрость и правительству Китая за сотрудничество", - говорится в сообщении.

Вместе с тем, количество аргентинцев, которые займут места в украинском самолете из Уханя, в ведомстве не уточнили.

Ранее министр здравоохранения Украины Зоряна Скалецкая в эфире программы "Право на власть" на телеканале "1+1" сообщила, что украинцы авиарейсом из Уханя прибудут в Украину 18 февраля, их сразу поместят в больницу на 14-дневную изоляцию.