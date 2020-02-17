События

01:33 17.02.2020

Под Полтавой произошло тройное ДТП, пострадали пять человек

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Утром в воскресенье на автодороге "Киев-Харьков" на выезде из Полтавы произошло тройное ДТП, пострадали пять человек, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"Произошло столкновение грузовика "Scania", микроавтобуса "Mercedes Sprinter", рейсом "Харьков – Познань" и пассажирского автобуса "Setra", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что пострадавших для обследования доставили в Полтавскую больницу пятерых жителей Полтавской области, а именно двух женщин (1950 и 1969 г.р.) и трех мужчин (1955, 1985 и 1986 г.р.).

Теги: #пострадавшие #полтавская_область #дтп #украина
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