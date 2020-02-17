Под Полтавой произошло тройное ДТП, пострадали пять человек

Утром в воскресенье на автодороге "Киев-Харьков" на выезде из Полтавы произошло тройное ДТП, пострадали пять человек, сообщил отдел коммуникации областной Национальной полиции.

"Произошло столкновение грузовика "Scania", микроавтобуса "Mercedes Sprinter", рейсом "Харьков – Познань" и пассажирского автобуса "Setra", - говорится в сообщении.

В полиции отметили, что пострадавших для обследования доставили в Полтавскую больницу пятерых жителей Полтавской области, а именно двух женщин (1950 и 1969 г.р.) и трех мужчин (1955, 1985 и 1986 г.р.).