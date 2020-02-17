В Николаеве неизвестные подорвали банкомат и похитили 250 тыс. грн

Неизвестные взорвали банкомат и похитили 250 тыс. грн в Николаеве, сообщила отдел коммуникации полиции Николаевской области.

"Ночью 16 февраля в 2:40 на ул. Космонавтов в Ингульском районе неизвестные, отжав окно, проникли в отделение банка, взорвали банкомат и похитили денежные средства. Сумма похищенных средств составила более 250 тыс. грн", - говорится в сообщении.

В полиции сообщили, что пострадавших в результате инцидента нет.

Правоохранители установили, что злоумышленники взорвали банкомат, который находится в помещении банка в нежилом здании.

По данному факту открыто уголовное производство по признакам ч. 4 ст. 185 "Кража, совершенная в крупных размерах", санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет.