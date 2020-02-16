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23:28 16.02.2020

В Киевской области произошла смертельная авария с участием полицейского

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В Броварах Киевской области произошла смертельная авария с участием полицейского, сообщила пресс-служба Национальной полиции Киевской области.

"В городе Бровары работник полиции, находясь вне службы, ехал за рулем автомобиля "Nissan". Приближаясь к пешеходному переходу, на котором находились пешеходы, не сбавил скорость, не остановился, чтобы отдать предпочтение им и совершил наезд на двух человек. В результате аварии 28-летний пешеход от полученных травм погиб на месте происшествия. Еще одного 31-летнего мужчину с травмами доставили в больницу", - говорится в сообщении.

По информации полиции, после совершения ДТП водитель авто пытался скрыться с места происшествия, однако его движение заблокировали другие водители. Водитель-правонарушитель с признаками алкогольного опьянения отказался от прохождения освидетельствования на приборе "Драгер".

Полицейские вызвали на место происшествия сотрудников Государственного бюро расследований, которые будут выяснять все обстоятельства аварии.

 

Теги: #киевская_область #полицейский #дтп #украина
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