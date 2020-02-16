Задержанные ФСБ РФ в Азовском море украинские рыбаки являются жителями с.Райновка – нардеп Мельник

Незаконно задержанные сотрудниками ФСБ РФ в субботу в Азовском море граждане Украины являются рыбаками, жителями с.Райновка Приморского района Запорожской области, сообщает со ссылкой на собственные источники народный депутат Украины фракции "Слуга народа" Павел Мельник.

"Украинские рыбаки, которые были задержаны в Азовском море – это, вероятно, Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов. По информации, полученной мной от жителей Приморского района. Все рыбаки - жители села Райновка Приморского района Запорожской области", - написал Мельник на своей странице в соцсети Facebook в воскресенье.

По его словам, на обнародованном в СМИ видео допроса фигурирует Терехов, и "это можно утверждать наверняка", также на фото допроса виден Тюркеджы. "Сейчас информация о рыбаков уточняется", - добавил Мельник.

Ранее пресс-служба "пограничного управления ФСБ России по Крыму", базирующегося на оккупированном полуострове, сообщила о задержании маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - говорится в пресс-релизе.

Государственная пограничная служба Украины в комментарии агентству "Интерфакс-Украина" сообщила, что выясняет обстоятельства захвата судна. Следствием установлено, что "оккупационные правоохранители" в западной части Азовского моря задержали маломерное судно с четырьмя рыбаками на борту и вместе с судном их отвезли в порт оккупированной Керчи.