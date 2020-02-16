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13:47 16.02.2020

Полицейские Донецкой области разоблачили схему реализации фальсифицированной табачной продукции в разных областях Украины

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Полицейские Донецкой области разоблачили схему реализации фальсифицированной табачной продукции в разных областях Украины

Сотрудники управления стратегических расследований, следственного управления полиции Донецкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры провели более 90 обысков в торговых заведениях на территории Донецкой области и других регионов и изъяли из незаконного оборота крупные партии сигарет без акцизных марок и деньги от их незаконного сбыта.

Как сообщает отдел коммуникации полиции Донецкой области, в рамках уголовного производства проведено более 90 обысков на территории 4 областей. По местам проживания фигурантов, складских и офисных помещениях обнаружено и изъято 1500 ящиков табачных изделий, денежные средства на сумму более 900 тыс грн, полученные от преступной деятельности, изъяты черновые записи, компьютерная, техника, огнестрельное оружие и патроны. Следствие в деле продолжается.

"Установлено, что дельцы получали от незаконной продажи табачных изделий миллионные прибыли. Торговля велась не только в Донецкой области - контрафактный товар переправляли в другие регионы Украины", - говорится в сообщении.

Теги: #донецкая_область #обыски
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