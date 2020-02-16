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12:47 16.02.2020

Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

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Боевики трижды обстреляли украинские позиции с полуночи

Незаконные вооруженные формирования три раза нарушили режим тишины в зоне Операции Объединенных сил на востоке Украины с начала текущих суток, 16 февраля, по состоянию на 12.00, сообщается на официальном сайте Министерства обороны Украины.

"По имеющейся информации, боевых потерь вследствие прицельных обстрелов со стороны российско-оккупационных войск среди защитников Украины нет", - говорится в сообщении.

В ходе обстрелов боевики дважды применяли минометы в нарушение минских соглашений. Кроме того, они вели огонь из противотанковых и автоматических станковых гранатометов, а также крупнокалиберные пулеметы и стрелковое вооружение.

"Подразделения Объединенных сил адекватно подавляли вражескую вооруженную активность из легкого пехотного вооружения", - рассказали в Минобороны.

Теги: #оос #минобороны
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