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10:49 16.02.2020

Электроснабжение 5 котельных, больницы и канализационно-насосной станции в Мариуполе восстановлено

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Электроснабжение 5 котельных, больницы и канализационно-насосной станции в Мариуполе восстановлено

В Мариуполе восстановили электроснабжение Центрального района города, подключены 5 котельных, городская больница и канализационно-насосная станция, сообщили в пресс-службе Госслужбы по чрезвычайным ситуациям Украины.

"16 февраля в 4.30 ремонтные работы завершены, электроснабжение восстановлено" – говорится в утренней сводке ведомства в воскресенье утром.

В ГСЧС напомнили, что 15 февраля в Мариуполь произошел порыв канализационного подземного коллектора диаметром 1,4 тыс. мм. На период проведения ремонтных работ была отключена высоковольтная линия 110 кВ, в результате чего без электроснабжения остался Центральный район г..Мариуполь (5 котельных, городская больница и канализационно-насосная станция). Электропитания котельных, больницы и канализационно-насосной станции осуществлялось с помощью электрогенераторов ГСЧС и коммунальных служб города.

К проведению работ привлекалось 80 чел. и 42 ед. техники, из них от ГСЧС 25 чел. л/с и 7 ед. техники.

Теги: #мариуполь #электроснабжение
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