SpaceX в воскресенье собирается запустить на орбиту очередную партию из 60 интернет-спутников Starlink

Ракета-носитель Falcon 9 в воскресенье должна вывести на орбиту новую группу из 60 американских мини-спутников, предназначенных для начала создания глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink, сообщает компания-разработчик SpaceX.

Старт двухступенчатой ракеты Falcon 9 компании SpaceX планируется осуществить в районе 10:25 по времени Восточного побережья США (17:25 по Киеву) с космодрома NASA на мысе Канаверал в штате Флорида.

Как сообщалось, первоначально запуск планировалось провести еще 15 февраля, однако из-за неблагоприятных погодных условий для посадки на плавучую платформу многоразовой первой ступени ракеты-носителя Falcon 9, которая будет использована уже в четвертый раз, он был перенесен на сутки.

Это будет уже четвертый вывод на орбиту группы интернет-спутников, начиная с мая прошлого года, в рамках проекта Starlink. В настоящее время орбитальная группировка SpaceX уже состоит из 180 космических аппаратов.

Компания SpaceX планирует развернуть орбитальную группировку из 12 тыс. спутников данного типа (а в последующем - из 30 тыс.) для создания полномасштабной сети, которая позволит обеспечить жителей Земли широкополосным доступом в интернет в любом уголке планеты. Предполагается, что все они будут выведены на орбиту после 2020 года. Общая сумма инвестиций для реализации проекта оценивается в $10 млрд.

Владелец компании SpaceX Илон Маск сообщал, что для обеспечения минимального покрытия потребуется, по меньшей мере, шесть запусков ракет с 60 спутниками, то есть 360 аппаратов, а для среднего - 12 запусков, которые позволят создать группировку из 720 аппаратов.

SpaceX является одной из целого ряда компаний, которые стремятся разместить на орбите крупные орбитальные группировки спутников для обеспечения глобального интернет-покрытия. Среди них - OneWeb, Telesat, LeoSat и Amazon. Как сообщалось, компания OneWeb в феврале прошлого года также вывела на орбиту первые шесть спутников своей собственной системы.