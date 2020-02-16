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09:29 16.02.2020

Главы оборонных ведомств Украины и Финляндии обсудили направления двустороннего сотрудничества

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Главы оборонных ведомств Украины и Финляндии обсудили направления двустороннего сотрудничества

Министр обороны Украины Андрей Загороднюк и министр обороны Финляндской Республики Антти Кайкконен в рамках рабочего визита в Федеративную Республику Германия обсудили развитие военного сотрудничества между странами, сообщила пресс-служба Министерства обороны Украины.

"Стороны рассмотрели перспективные направления сотрудничества между оборонными ведомствами двух стран. В частности, акцентировалось внимание на вопросах противодействия гибридным угрозам", – говорится в сообщении на сайте ведомства в субботу.

В информации отмечается, что министры обменялись мнениями относительно дальнейшего сотрудничества по вопросам подготовки военнослужащих к участию в миротворческих миссиях, совместного участия в международных военных учениях и операциях по поддержанию мира и безопасности, сотрудничества в области военного образования и профессиональной подготовки военнослужащих.

Теги: #минобороны #сотрудничество #украина #финляндия
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