Начальник отдела полиции на Прикарпатье задержан на получении неправомерной выгоды

Сотрудники прокуратуры Ивано-Франковской области совместно с правоохранительными органами разоблачили исполняющего обязанности руководителя одного из отделов полиции Ивано-Франковской области на получении неправомерной выгоды размером в $1,4 тыс., сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, полученную сумму задержанный требовал за содействие в возвращении арестованного транспортного средства.

"Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины) и устанавливается причастность к преступлению других лиц", – сказано в сообщении.