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08:33 16.02.2020

Начальник отдела полиции на Прикарпатье задержан на получении неправомерной выгоды

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Начальник отдела полиции на Прикарпатье задержан на получении неправомерной выгоды

 Сотрудники прокуратуры Ивано-Франковской области совместно с правоохранительными органами разоблачили исполняющего обязанности руководителя одного из отделов полиции Ивано-Франковской области на получении неправомерной выгоды размером в $1,4 тыс., сообщает пресс-центр Офиса генпрокурора.

По данным следствия, полученную сумму задержанный требовал за содействие в возвращении арестованного транспортного средства.

"Сейчас решается вопрос о сообщении полицейскому о подозрении в получение неправомерной выгоды должностным лицом (ч.3 ст.368 УК Украины) и устанавливается причастность к преступлению других лиц", – сказано в сообщении.

Теги: #взятка #прикарпатье #полиция
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