Боевики 11 раз обстреляли позиции ВСУ на Донбассе с начала суток субботы

В субботу, 15 февраля, боевики на Донбассе 10 раза нарушили режим прекращения огня, обстреляв позиции Вооруженных сил Украины, и с начала текущих суток совершили еще один обстрел, сообщает пресс-центр операции Объединенных сил.

Согласно сводке, опубликованной на странице пресс-центра ООС в соцсети Фейсбук в воскресенье утром, в субботу противник обстреливал украинские позиции из запрещенных минскими договоренностями минометов калибра 120-мм и 82-мм, а также из противотанкового ракетного комплекса, гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"Вчера, 15 февраля, в результате вражеских обстрелов потерь среди украинских защитников не было", - информируют в ООС.

В районе ответственности оперативно-тактической группировки "Восток" противник совершил пять обстрелов по украинским позициям, а именно: рядом с Марьинкой - из миномета калибра 120-мм боевики выпустили 12 мин; неподалеку Красногоровки - из противотанкового ракетного комплекса; в районе Павлополя - из автоматических станковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия; два раза вблизи Широкино - из миномета калибра 82-мм - 2 мины, а также противник вел огонь из ручных противотанковых гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

Пять вражеских обстрелов было зафиксировано в районе ответственности оперативно-тактической группировки "Север", а именно: рядом с Майским - из миномета калибра 82-мм - 5 мин, из станкового противотанкового гранатомета - 8 выстрелов, а также боевики вели огонь из крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия; трижды в районе Орехово - из 120-мм минометов - 34 мины; рядом с Новолуганским - из гранатометов различных систем, крупнокалиберных пулеметов и другого стрелкового оружия.

"С началом текущих суток российские оккупационные войска обстреляли защитников Новолуганского, применив гранатометы различных систем, крупнокалиберный пулемет и другое стрелковое оружие. За текущие сутки потерь нет", – сказано в сводке.