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06:17 16.02.2020

Прокуратурой пресечена попытка передачи наркотиков и мобильных устройств в Киевский СИЗО

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Прокуратурой пресечена попытка передачи наркотиков и мобильных устройств в Киевский СИЗО

Столичная прокуратура пресекла попытку передачи наркотиков, мобильных телефонов, зарядок и фурнитуры к ним в Киевский следственный изолятор.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры г.Киева, сотрудниками ведомства совместно с оперативным отделом государственного учреждения "Киевский следственный изолятор" в ходе отработки оперативной информации пресечена попытка передачи запрещенных предметов в режимное учреждение.

Согласно информации, в ходе проведения осмотра посылки на имя одного из заключенных, который содержится в СИЗО, выявлено 36 зарядных устройств к мобильным телефонам, 7 наушников, 6 WiFi роутеров, 7 стартовых пакетов мобильных операторов "Киевстар", "Лайф" и "МТС", 24 пачки дрожжей по 100 грамм каждая, 50 мобильных телефонов, 8 батарей питания к мобильным телефонам, 22 пакета с веществом серо-зеленого цвета растительного происхождения, 8 полиэтиленовых свертков с кристаллическим веществом белого цвета, фишки для игры в покер, 12 колод игральных карт.

По данному факту следственно-оперативной группой Шевченковского УП ГУ ЧП в г.Киеве начато уголовное производство по ст.307 (незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или аналогов) УК Украины.

Следственные действия продолжаются.

Теги: #киев #сизо #наркотики
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