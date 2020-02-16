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05:02 16.02.2020

Прокуратура разоблачила масштабную контрабанду сигарет из ОРДЛО на сумму более 20 млн грн

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Прокуратура разоблачила масштабную контрабанду сигарет из ОРДЛО на сумму более 20 млн грн

Прокуратура Донецкой области разоблачила ряд мест в 4 областях Украины, где накапливалась контрафактная табачная продукция из временно неподконтрольной территории отдельных районов Донецкой и Луганской областей, изъято 750 тыс. пачек сигарет на общую сумму более 20 млн грн, сообщили в Офисе генерального прокурора.

"15 февраля 2020 по результатам проведения более 90 обысков на территории 4 областей (привлечено более 500 правоохранителей) по местам проживания фигурантов, складских и офисных помещениях обнаружено и изъято 1,5 тыс. ящиков табачных изделий (750 тыс. пачек сигарет) на общую сумму более 20 млн грн, денежные средства на сумму более 900 тыс. грн, которые были получены от преступной деятельности, черновые записи, компьютерная техника, а также огнестрельное оружие и патроны", – сказано в сообщении на странице офиса в Фейсбук в субботу вечером.

Досудебным расследованием было установлено, что группа местных жителей Донетчины, действуя по предварительному сговору с неустановленными военнослужащими ВС Украины, организовали перемещение через линию разграничения контрафактных табачных изделий в больших объемах, которые в дальнейшем распространяли по территории Украины.

"Готовятся ходатайство в суд о наложении ареста на изъятое имущество. Устанавливаются все обстоятельства преступной деятельности и круг причастных к преступлениям лиц", – сказано в сообщении.

Теги: #донецкая_область #табак #контрафакт
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