События

02:26 16.02.2020

В Мариуполе запустили 4 котельные, работают над подачей электричества

1 мин читать
В Мариуполе запустили 4 котельные, работают над подачей электричества

В Мариуполе запустили четыре котельные, которые были обесточены в результате аварии на коллекторе, обещают подключить электричество, сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

"Все 4 мариупольские котельные, которые были обесточены в результате аварии на коллекторе, работают: три запустили с помощью дизель-генераторов, одну подключили через перемычку. То есть жители центральной части города уже с теплом", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Кириленко подчеркнул, что электричество в домах жителей появится позже - после того, как завершатся ремонтные работы на коллекторе.

"Поврежденную трубу уже "залатали" с метпредприятий привезли 10 машин шлака и 4 машины глины - ремонтники начинают делать глиняный затвор, после чего засыплют место порыва. Обещают справиться до утра", – проинформировал глава области.

Теги: #котельные #мариуполь #отопление
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

03:42 06.02.2020
Инженер Харьковских теплосетей систематически требовал взятки за документы для установления индивидуального отопления - СБУукраин

Инженер Харьковских теплосетей систематически требовал взятки за документы для установления индивидуального отопления - СБУукраин

11:45 01.02.2020
Полиция провела отработку пяти населенных пунктов на линии разграничения под Мариуполем

Полиция провела отработку пяти населенных пунктов на линии разграничения под Мариуполем

19:25 30.01.2020
В январе и феврале люди должны получить платежки со сниженными тарифами

В январе и феврале люди должны получить платежки со сниженными тарифами

15:28 29.01.2020
Все школы Мариуполя закрывают на карантин

Все школы Мариуполя закрывают на карантин

18:13 24.01.2020
Зеленский об обстреле в 2015 году Мариуполя: такое не должно произойти снова

Зеленский об обстреле в 2015 году Мариуполя: такое не должно произойти снова

16:32 24.01.2020
В годовщину обстрела Мариуполя США призвали РФ обеспечить прекращение огня и вывести войска с Донбасса

В годовщину обстрела Мариуполя США призвали РФ обеспечить прекращение огня и вывести войска с Донбасса

16:08 24.01.2020
В Мариуполе пресекли работу "реабилитационного центра", где в трудовом рабстве держали около 30 человек - полиция

В Мариуполе пресекли работу "реабилитационного центра", где в трудовом рабстве держали около 30 человек - полиция

10:29 11.01.2020
Какие радиаторы отопления выбрать?

Какие радиаторы отопления выбрать?

16:47 10.01.2020
"Киевтеплоэнерго" снизило начисления за отопление и горячую воду за декабрь на 22-23%

"Киевтеплоэнерго" снизило начисления за отопление и горячую воду за декабрь на 22-23%

09:56 03.01.2020
Полиция в Мариуполе разоблачила канал сбыта наркотиков через Telegram на сумму около 1,5 млн грн

Полиция в Мариуполе разоблачила канал сбыта наркотиков через Telegram на сумму около 1,5 млн грн

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новый обмен пленными может произойти до встречи лидеров "нормандской четверки" - Пристайко

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня

На круизном лайнере в Японии выявили почти 70 новых случаев заражения коронавирусом

Прокуратура Крыма открыла дело по факту задержания ФСБ РФ в Азовском море украинского судна

"Черные ящики" сбитого Ираном самолета МАУ могут быть расшифрованы во Франции с обязательным участием украинских специалистов - Пристайко

ПОСЛЕДНЕЕ

В китайской провинции Хубэй за сутки зарегистрировано 139 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся превысило 1,8 тыс.

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности вновь появился план из 12 шагов по безопасности в Украине

Ночью и утром 16 февраля в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

К МКС стартовал американский грузовой корабль Cygnus

Порошенко в Мюнхене: отсутствие у нынешней власти стратегии по Донбассу означает, что альтернативы Минским договоренностям нет

Минские договоренности не "прекрасны", но единственные из существующих на данный момент - председатель ОБСЕ

МИД Азербайджана возлагает на Армению ответственность за рост напряженности в зоне карабахского конфликта

Необходимо усилить давление на Россию, а также на Францию и Германию, чтобы "нормандская четверка" встретилась снова - Лайчак

Новый обмен пленными может произойти до встречи лидеров "нормандской четверки" - Пристайко

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА