В Мариуполе запустили 4 котельные, работают над подачей электричества

В Мариуполе запустили четыре котельные, которые были обесточены в результате аварии на коллекторе, обещают подключить электричество, сообщил глава Донецкой военно-гражданской областной администрации Павел Кириленко.

"Все 4 мариупольские котельные, которые были обесточены в результате аварии на коллекторе, работают: три запустили с помощью дизель-генераторов, одну подключили через перемычку. То есть жители центральной части города уже с теплом", – написал он на своей странице в Фейсбук в субботу вечером.

Кириленко подчеркнул, что электричество в домах жителей появится позже - после того, как завершатся ремонтные работы на коллекторе.

"Поврежденную трубу уже "залатали" с метпредприятий привезли 10 машин шлака и 4 машины глины - ремонтники начинают делать глиняный затвор, после чего засыплют место порыва. Обещают справиться до утра", – проинформировал глава области.