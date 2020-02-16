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01:24 16.02.2020

В китайской провинции Хубэй за сутки зарегистрировано 139 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся превысило 1,8 тыс.

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В китайской провинции Хубэй за сутки зарегистрировано 139 новых случаев смерти из-за коронавируса, число заразившихся превысило 1,8 тыс.

В эпицентре распространения нового типа коронавируса китайской провинции Хубэй за истекшие сутки зарегистрировано 139 случаев летального исхода от пневмонии, вызываемой новым типом коронавируса (COVID-19), и 1,843 тыс. новых случаев заражения, сообщили местные медицинские власти.

В административном центре провинции городе Ухане, откуда коронавирус начал распространяться в декабре прошлого года, скончались 110 человек, выявлено 1,548 тыс. новых больных.

Всего с декабря 2019 года в Хубэе в результате распространения коронавируса заболели по состоянию на 00:00 часов по местному времени воскресенья (18:00 Киев субботы) 56,3 тыс. (в Ухане - 39,46 тыс.).

Из медучреждений после выздоровления в провинции выписаны 5,6 тыс. человек, 39,5 тыс. пока остаются в больницах, из них 1,6 тыс. человек в критическом состоянии.

Теги: #коронавирус #провинция #китай #ситуация
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