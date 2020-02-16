На сайте Мюнхенской конференции по безопасности вновь появился план из 12 шагов по безопасности в Украине

На сайте Мюнхенской конференции по безопасности вновь появился план "12 шагов к большей безопасности в Украине и Евроатлантическом регионе".

Впервые документ был опубликован в преддверии открытия конференции в пятницу, однако вскоре после ее начала исчез с официального сайта. Теперь же, по состоянию на вечер субботы, он снова доступен к просмотру и скачиванию.

Документ был подготовлен с участием организатора Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганга Ишингера, экспертами Европейской Сети Лидерства, Российским Советом по международной политике и Инициативе по ядерной угрозе.

Как сообщалось, Министерство иностранных дел Украины заявило, что тезисы, содержащиеся в этом документе, не соответствуют официальной позиции Украины, назвав его "частной инициативой группы политиков и экспертов, неравнодушных к вопросам международной безопасности и ситуации по безопасности в Украине".

Группа американских дипломатов и экспертов в заявлении, опубликованном на сайте Atlantic Council, раскритиковала документ, заявив, что некоторые его пункты повторяют месседжи Кремля.