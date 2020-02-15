Ночью и утром 16 февраля в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

Туман сохранится в Киеве ночью и утром в воскресенье, 16 февраля, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью и утром 16 февраля в столице сохранится туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении Укргидрометцентра, обнародованном в субботу вечером.

Водителям во время управления автомобилем в тумане рекомендуют придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.