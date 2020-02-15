События

23:48 15.02.2020

Ночью и утром 16 февраля в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

1 мин читать
Ночью и утром 16 февраля в Киеве сохранится туман, видимость 200-500 м

Туман сохранится в Киеве ночью и утром в воскресенье, 16 февраля, сообщили в Украинском гидрометцентре.

"Ночью и утром 16 февраля в столице сохранится туман, видимость 200-500 м (1 уровень опасности, желтый)", – сказано в сообщении Укргидрометцентра, обнародованном в субботу вечером.

Водителям во время управления автомобилем в тумане рекомендуют придерживаться следующих советов: снизить скорость движения; при наличии противотуманных фар включить их совместно с ближним светом; держать безопасную дистанцию с другими автомобилями; при остановке включить аварийную световую сигнализацию; избегать резких маневров на дороге.

Теги: #киев #туман #прогноз
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

08:44 15.02.2020
В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

В Карпатах ожидается повышенная снеголавинная опасность – ГСЧС

07:54 15.02.2020
На станции метро "Майдан Незалежности" ограничат работу эскалаторов до 2021 года

На станции метро "Майдан Незалежности" ограничат работу эскалаторов до 2021 года

13:15 14.02.2020
В Киеве из-за тренировки в спортзале между посетителями возник конфликт, в результате чего один из мужчин был ранен из пистолета

В Киеве из-за тренировки в спортзале между посетителями возник конфликт, в результате чего один из мужчин был ранен из пистолета

15:16 13.02.2020
Главному архитектору Киево-Святошинского района сообщили о подозрении

Главному архитектору Киево-Святошинского района сообщили о подозрении

14:22 13.02.2020
Во Франции прогнозируют замедление мирового экономического роста на 0,2 п.п. из-за коронавируса

Во Франции прогнозируют замедление мирового экономического роста на 0,2 п.п. из-за коронавируса

13:38 13.02.2020
МЭА из-за коронавируса понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020г на 365 тыс. б/с, до 825 тыс. б/с

МЭА из-за коронавируса понизило прогноз роста мирового спроса на нефть в 2020г на 365 тыс. б/с, до 825 тыс. б/с

05:24 13.02.2020
В Киеве утилизировали 14,5 тыс. елок

В Киеве утилизировали 14,5 тыс. елок

22:29 12.02.2020
В Киеве спецназ стрелял по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца

В Киеве спецназ стрелял по колесам, чтобы остановить вооруженного водителя-беглеца

19:09 12.02.2020
В Киеве женщина пыталась похитить ребенка в метро

В Киеве женщина пыталась похитить ребенка в метро

17:13 12.02.2020
В Киеве из-за сообщения о минировании ограничена работа ж/д вокзала

В Киеве из-за сообщения о минировании ограничена работа ж/д вокзала

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Новый обмен пленными может произойти до встречи лидеров "нормандской четверки" - Пристайко

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня

На круизном лайнере в Японии выявили почти 70 новых случаев заражения коронавирусом

Прокуратура Крыма открыла дело по факту задержания ФСБ РФ в Азовском море украинского судна

"Черные ящики" сбитого Ираном самолета МАУ могут быть расшифрованы во Франции с обязательным участием украинских специалистов - Пристайко

ПОСЛЕДНЕЕ

К МКС стартовал американский грузовой корабль Cygnus

Порошенко в Мюнхене: отсутствие у нынешней власти стратегии по Донбассу означает, что альтернативы Минским договоренностям нет

Минские договоренности не "прекрасны", но единственные из существующих на данный момент - председатель ОБСЕ

МИД Азербайджана возлагает на Армению ответственность за рост напряженности в зоне карабахского конфликта

Необходимо усилить давление на Россию, а также на Францию и Германию, чтобы "нормандская четверка" встретилась снова - Лайчак

Новый обмен пленными может произойти до встречи лидеров "нормандской четверки" - Пристайко

Боевики на Донбассе 9 раз нарушили режим прекращения огня

Украина, Грузия и Молдова просят ЕС о финансовой поддержке региона "Восточного партнерства"

В мире выделяют недостаточно средств на борьбу против коронавируса - глава ВОЗ

Пристайко: мы не отступим от требований относительно полного доступа украинских специалистов к расследованию катастрофы самолета "МАУ"

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА