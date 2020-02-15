Порошенко в Мюнхене: отсутствие у нынешней власти стратегии по Донбассу означает, что альтернативы Минским договоренностям нет

Пятый президент Украины (2014-19), лидер партии "Европейская солидарность" Петр Порошенко на Мюнхенской конференции по безопасности заявил, что отсутствие стратегических идей в команде Зеленского по завершению российской агрессии на Донбассе доказывает, что альтернативы Минскому процессу нет, сообщили в пресс-службе партии.

"Отсутствие инициатив, отсутствие стратегии как по внутреннему законодательству, так и по внешним позициям означает, что альтернативы Минску не существует. Альтернативы закона о деоккупации Донбасса не существует. И в этих условиях приходится ограничиваться тактическими вещами", - заявил Порошенко во время интервью журналистам.

Пятый президент Украины отметил, что Мюнхенская конференция по безопасности - это влиятельная ежегодная площадка, где мировые лидеры обсуждают стратегию развития глобальной безопасности на следующий период. "Именно поэтому так важно не просто удерживать украинский вопрос в повестке дня, но и активно предлагать новые идеи и инициативы", – подчеркнул Порошенко.

"График встреч был достаточно насыщен. Это не просто желание охватить как можно больший круг, а это упорная и кропотливая работа по защите украинских интересов. Мюнхенская конференция по безопасности - это лучшая в мире стратегическая площадка, где озвучиваются те инициативы, те стратегии, которые будут иметь место в течение всего 20-го года", - отметил Порошенко.

Он напомнил, что во время своей президентской каденции именно в Мюнхене обсуждались и санкции против России, и Минские соглашения и закон о деоккупации Донбасса.

"Ежегодно Украина выходила с теми или иными стратегическими инициативами. К сожалению, в этом году мы имели, по словам президента, лишь тактические вещи, иногда хаотические, иногда противоречивые. Но для нас важно, чтобы на этих площадках мы пытались продемонстрировать единство украинской позиции. Именно поэтому мы пытались это провести в рамках двусторонних консультаций", - отметил Порошенко.