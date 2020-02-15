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20:29 15.02.2020

Минские договоренности не "прекрасны", но единственные из существующих на данный момент - председатель ОБСЕ

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Минские договоренности не "прекрасны", но единственные из существующих на данный момент - председатель ОБСЕ

Минские соглашения не наилучшие, но лучше них, не существует на данный момент, считает действующий Председатель ОБСЕ, премьер-министр Албании и министр по иностранным делам и делам Европы Эди Рама.

"Должен повторить то, что уже было сказано, что благодаря президенту и новому правительству в Киеве есть улучшение в плане установления контактов, попыток продвижения вперёд в плане имплементации Минских соглашений, которые могут не быть замечательными, и они не являются замечательными, но это соглашение, подписанное в определенных условиях, и лучше них нет на данный момент", - сказал он, выступая на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Также он рассказал о своих впечатлениях от недавнего визита на Донбасс.

"У меня была привилегия посетить президента Зеленского и украинские власти в Киеве. Также я посетил территорию Станицы Луганской, и я бы хотел пригласить всех немецких крайне правых избирателей увидеть, какой может быть жизнь, во время как мы жалуемся, как нам плохо в этом Берлине. Это настоящий апокалипсис сейчас, когда тысячам и тысячам людей приходится пересекать этот мост", - рассказал он.

Также Рама отметил, что несмотря на переговоры в нормандском формате, боевые действия на Донбассе продолжаются, и есть десятки несчастных случаев.

"Хочу привлечь ваше внимание к одной вещи. Улучшение означает лучше, чем хуже. Но просто представьте: после встречи в нормандском формате было 20 тыс. инцидентов и все еще десятки, десятки несчастных случаев. Специальная мониторинговые миссия ОБСЕ делает хорошую работу, это единственное присутствие уважаемое и принятое обеими сторонами", - сказал премьер-министр.

Он также отметил, что пока РФ будет жить в страхе быть окруженной, ситуация не улучшится.

"До тех пор пока Россия -, и это то, чему история должна была в конце концов научить нас - будет жить в страхе быть окруженной, не будет возможного конечного решения. И до тех пор пока Россия будет жить в страхе быть окруженной НАТО и ЕС, ничего не улучшится", – сказал Рама.

Организатором Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности является Фонд Виктора Пинчука и "Ялтинская Европейская стратегия".

Теги: #минские_соглашения #россия #украина #донбасс
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