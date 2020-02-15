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18:45 15.02.2020

Необходимо усилить давление на Россию, а также на Францию и Германию, чтобы "нормандская четверка" встретилась снова - Лайчак

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Необходимо усилить давление на Россию, а также на Францию и Германию, чтобы "нормандская четверка" встретилась снова - Лайчак

Необходимо усилить давление на Россию, а также на Францию и Германию, чтобы "нормандская четверка" встретилась снова и договорилась  об условиях для честных выборов на Донбассе, считает министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак.

"Наиболее чувствительной и важной вещью является создание условий, необходимых для проведения свободных и честных выборов на Донбассе. Я не вижу никакого прогресса. надо усилить давление на Россию, а также на Францию и Германию, чтобы убедиться в том, что "нормандская четверка" встретится снова. У нас будут четкие обязательства создать условия для этих выборов, "чтобы они были заслуживающими доверия", - сказал он, выступая на украинском ланче в рамках Мюнхенской конференции по безопасности в субботу.

Также он сказал, что сейчас время для международного сообщества помочь Украине в реформировании.

"Мы знаем, что происходит с реформами. В общем, люди выступают за реформы пока они их не касаются. Они надеются, что кто-то другой будет реформировать, а не они. Но чем более реальными являются реформы, тем больше люди будут чувствовать негативное влияние реформ. И потом они начнут спрашивать, стоит ли это того, правильный ли это путь. И это время для нас, международного сообщества, друзей Украины, выступить и помочь президенту и его команде сказать: это правильный путь, вам надо пройти через это, если вы хотите лучшей жизни", - пояснил Лайчак.

По его мнению, обмены заключёнными, реконструкция моста в Станице Луганской, соглашение на формулу Штайнмайера - это правильные шаги, однако международное сообщество не поддержало их должным образом.

"И то же касается мира. Вещи, которые были сделаны - не только обмен заключёнными, но и реконструкция моста в Станице Луганской, соглашение на формулу Штайнмайера - очень мужественные и очень правильные. Но была сильная критика президента и я не слышал сильного голоса от международного сообщества, которое бы сказало, что это путь вперёд, правильные вещи", - сказал министр.

Организатором Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности является Фонд Виктора Пинчука и "Ялтинская Европейская стратегия".

Теги: #мюнхен #донбасс #выборы #нормандская_четверка
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