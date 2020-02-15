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18:15 15.02.2020

Новый обмен пленными может произойти до встречи лидеров "нормандской четверки" - Пристайко

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Новый обмен пленными может произойти до встречи лидеров "нормандской четверки" - Пристайко

В новом масштабном обмене Украина рассчитывает вернуть до 200 человек, ожидается, что это произойдет ещё до встречи в "нормандском формате , заявил министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко.

"Мы говорим о значительном количестве людей. Президент заявил сегодня, что до двухсот людей мы планируем обменять, это очень много. Фактически почти "всех на всех", - сказал он в субботу журналистам после украинского ланча, организованного Фондом Виктора Пинчука в рамках Мюнхенской конференции/

Глава МИД Украины добавил, что обмен планируют осуществить до встречи в "нормандском формате".

Как сообщалось, на встрече в Париже лидеры стран "нормандской четверки" предварительно договорились провести следующую встречу в апреле, в Берлине.

Теги: #пристайко #обмен #пленные #мид
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