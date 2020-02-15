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16:40 15.02.2020

Пристайко: мы не отступим от требований относительно полного доступа украинских специалистов к расследованию катастрофы самолета "МАУ"

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Пристайко: мы не отступим от требований относительно полного доступа украинских специалистов к расследованию катастрофы самолета "МАУ"

Министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявляет, что Украина на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности намерена заявить о том, что не отступит от требований по расследованию катастрофы самолета авиакомпании "МАУ" в Иране.

"В Мюнхен 2020 Украина привезла два сообщения: 1. Парижские соглашения не выполняются в полном объеме. Частичное освобождение наших граждан - недостаточный прогресс; 2. Мы не отступим от требований PS752. Включая полный доступ наших специалистов к расследованию и неотложной выплатой компенсаций", - написал Пристайко на странице в Твиттере в субботу.

Теги: #расследование #мау #пристайко #иран #мид
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