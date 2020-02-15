Пинчук: У Украины есть успехи, но идет война и предстоит еще много реформ

Украина достигла прогресса, однако необходимо помнить о том, что война на Донбассе продолжается и в будущем необходимо осуществить много реформ, считает организатор Украинского ланча в рамках Мюнхенской конференции по безопасности Виктор Пинчук.

"Как я сказал, есть важный успех, но есть и всё ещё заключенные, есть люди, которые все еще умирают, есть много трансформации и реформ впереди, которые надо будет сделать", - сказал он в субботу, открывая Украинский ланч в рамках Мюнхенской конференции по безопасности.

Он считает, что президент Украины Владимир Зеленский на Мюнхенской конференции по безопасности сделал фантастическую презентацию об Украине, украинских вызовах, "И я думаю, что мы должны быть горды его речью и его ответами на очень жёсткие вопросы", - подчеркнул Пинчук.

15 февраля 2020 Фонд Виктора Пинчука и Ялтинская европейская стратегия (YES) проводят 4-й Украинский ланч в Мюнхене на тему "Украина, которая движется вперед", который организован по случаю Мюнхенской конференции по безопасности. Фонд и YES уже более 15 лет организуют площадки для обсуждения европейского будущего Украины и глобального контекста.