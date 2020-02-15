Госпогранслужба Украина выясняет обстоятельства задержания российскими пограничниками судна с украинцами в Азовском море

Государственная пограничная служба Украины выясняет обстоятельства задержании в Азовском море ФСБ РФ маломерного судна с четырьмя гражданами Украины на борту, сообщил спикер ведомства Андрей Демченко в комментарии агентству "Интерфакс-Украина".

"Мы видели эту информацию, сейчас проводим более детальную проверку, чтобы установить все обстоятельства этого, и установить личности тех людей, которые были на этой лодке. Предварительно могу сказать, что факт подтверждается. К сожалению, на данный момент "малая навигация" еще не началась, и не исключено, что это судно или корабль, или катер вышел за места базирования", - сказал Демченко.

Он добавил, что сложность ситуации в Азовском море в том, что это внутренние воды двух стран. "Обстоятельства мы сейчас выясняем, и то, откуда именно вышел катер. Предварительно нам известны фамилии тех, кто там мог быть, все детали вы выясняем", - отметил спикер Госпогранслужбы Украины.

Ранее пресс-служба пограничного управления ФСБ России по Крыму сообщила о задержании маломерное судно с четырьмя гражданами Украины на борту без документов, удостоверяющих их личности, в западной части Азовского моря.

"Капитан судна не выполнил законное требование пограничного наряда об остановке и предпринял попытку скрыться. В ходе осмотра плавсредства выявлено более 290 экземпляров камбалы-калкан, а также незаконное орудие лова - ставная сеть. При этом судовые, регистрационные документы, в том числе на право добычи (вылов) водных биологических ресурсов, у задержанных отсутствовали", - говорится в пресс-релизе.

Судно и рыбаки-украинцы доставлены в порт Керчи для разбирательства.