Зеленский: полного прекращения огня на Донбассе после Парижа достичь не удалось, нужны действенные механизмы

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что необходимы действенные механизмы для обеспечения всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, о чем была достигнута договоренность на встрече лидеров стран Нормандского формата в Париже 9 декабря.

"Мы договорились в Париже, что подтвердим приверженность всеобъемлющему прекращению огня. И соответствующее заявление Трехсторонней контактной группы принято 18 декабря 2019 года. Но полную тишину так и не удалось обеспечить. Почти за 2 месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают погибать наши солдаты. Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни", - сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.