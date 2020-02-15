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13:53 15.02.2020

Зеленский: полного прекращения огня на Донбассе после Парижа достичь не удалось, нужны действенные механизмы

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Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что необходимы действенные механизмы для обеспечения всеобъемлющего прекращения огня на Донбассе, о чем была достигнута договоренность на встрече лидеров стран Нормандского формата в Париже 9 декабря.

"Мы договорились в Париже, что подтвердим приверженность всеобъемлющему прекращению огня. И соответствующее заявление Трехсторонней контактной группы принято 18 декабря 2019 года. Но полную тишину так и не удалось обеспечить. Почти за 2 месяца зафиксировано более 400 обстрелов украинских позиций, в результате которых продолжают погибать наши солдаты. Нужны действенные механизмы, по которым прекращения огня состоится не на словах, а в реальной жизни", - сказал он, выступая в субботу на Мюнхенской конференции по безопасности.

Теги: #нормандский_формат #зеленский #донбасс
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