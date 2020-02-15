Зеленский сфотографировался в Мюнхене с основателем Facebook Цукербергом

Президент Украины Владимир Зеленский встретился с основателем социальной сети Facebook Марком Цукербергом на полях 56-й Мюнхенской конференции по вопросам безопасности.

Фото с Цукербергом глава Украинского государства разместил на странице в Твиттере с подписью: "Сближаем мир. Делаем это вместе!".

Мюнхенская конференция по безопасности открылась в пятницу, мероприятие продлится до воскресенья. Конференция была основана в 1963 году как форум стран НАТО, это международная дискуссионная площадка, которая ежегодно собирает политических лидеров во всего мира. По итогу мероприятия обычно не подписывают коммюнике и не принимают других письменных решений, тем не менее конференция служит важной площадкой для контакта представителей разных государств.