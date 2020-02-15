В Кировоградской области СБУ разоблачила хищение почти 600 тыс. грн средств "Укрзализныци"

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Кировоградской области схему хищения государственных средств, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога", сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, руководитель подрядного предприятия при заключении договора по техническому переоснащению здания Знаменская вагонного депо искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ", - указано в сообщении.

Отмечается, что при этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с чиновниками структурных подразделений регионального филиала.

Так, по предварительной информации, необоснованное завышение цен нанесло ущерб АО "Укрзализныця" на сумму почти 600 тыс. грн.

Сейчас директору подрядного предприятия сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366, главному инженеру службы вагонного хозяйства депо - по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.