События

12:42 15.02.2020

В Кировоградской области СБУ разоблачила хищение почти 600 тыс. грн средств "Укрзализныци"

1 мин читать
В Кировоградской области СБУ разоблачила хищение почти 600 тыс. грн средств "Укрзализныци"

Сотрудники Службы безопасности Украины блокировали в Кировоградской области схему хищения государственных средств, выделенных на нужды структурных подразделений регионального филиала "Одесская железная дорога", сообщает пресс-центр СБУ.

"По данным следствия, руководитель подрядного предприятия при заключении договора по техническому переоснащению здания Знаменская вагонного депо искусственно завысил стоимость расходных материалов. Для этого он внес недостоверные сведения в акты выполненных работ", - указано в сообщении.

Отмечается, что при этом сумма соответствующих государственных расходов была согласована с чиновниками структурных подразделений регионального филиала.

Так, по предварительной информации, необоснованное завышение цен нанесло ущерб АО "Укрзализныця" на сумму почти 600 тыс. грн.

Сейчас директору подрядного предприятия сообщено о подозрении по ч.5 ст.191 и ч.2 ст.366, главному инженеру службы вагонного хозяйства депо - по ч.2 ст.367 Уголовного кодекса Украины.

Продолжается досудебное расследование для привлечения к ответственности других лиц, вероятно причастных к противоправной деятельности.

Теги: #кировоградская_обл #сбу #укрзализныця #хищение
Загрузка...

ЕЩЕ ПО ТЕМЕ:

04:02 15.02.2020
Во Львовской области блокирован незаконный ввоз боеприпасов в Украину - СБУ

Во Львовской области блокирован незаконный ввоз боеприпасов в Украину - СБУ

15:38 14.02.2020
"Укрзализныця" запустила концептуальный прототип нового сайта, планирует запустить ряд профильных порталов для пассажиров, грузоотправителей и пр.

"Укрзализныця" запустила концептуальный прототип нового сайта, планирует запустить ряд профильных порталов для пассажиров, грузоотправителей и пр.

20:18 13.02.2020
СБУ проведет антитеррористические учения в Киевской области

СБУ проведет антитеррористические учения в Киевской области

19:01 13.02.2020
Глава СБУ Баканов и посол Швейцарии обсудили сотрудничество в сфере безопасности

Глава СБУ Баканов и посол Швейцарии обсудили сотрудничество в сфере безопасности

13:07 13.02.2020
СБУ в Днепропетровской области прекратила деятельность нелегального агропромышленного комплекса, не уплатившего 20 млн грн налогов

СБУ в Днепропетровской области прекратила деятельность нелегального агропромышленного комплекса, не уплатившего 20 млн грн налогов

18:33 11.02.2020
Житель Луганщины пытался вывезти в РФ часть корпуса военного вертолета

Житель Луганщины пытался вывезти в РФ часть корпуса военного вертолета

14:12 11.02.2020
Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании

Набсовет "Укрзализныци" дал старт конкурсу на должность главы правления компании

13:52 11.02.2020
Плюс один конфликт. Один плюс один – Зеленский о возможном конфликте с Коломойским после обысков СБУ у журналистов "1+1"

Плюс один конфликт. Один плюс один – Зеленский о возможном конфликте с Коломойским после обысков СБУ у журналистов "1+1"

08:16 11.02.2020
В Киеве начальник управления РГА предстанет перед судом за хищение средств на ремонт школы

В Киеве начальник управления РГА предстанет перед судом за хищение средств на ремонт школы

20:03 10.02.2020
В Ровно СБУ предотвратила убийство общественного активиста, выступающего против незаконной добычи янтаря

В Ровно СБУ предотвратила убийство общественного активиста, выступающего против незаконной добычи янтаря

Завантаження...
РЕКЛАМА

ВАЖНОЕ В РАЗДЕЛЕ

Зеленский: Украина предлагает разводить силы на Донбассе по "секторальному принципу"

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с четырьмя украинцами

Украина и Иран решают, где и когда будут расшифрованы "черные ящики" лайнера "МАУ" - Пристайко

160 тыс выходцев из Украины воевали в Афганистане, погибли более 3 тыс бойцов - Зеленский

В Иране не прикоснуться к черным ящикам МАУ без присутствия всех заинтересованных сторон, заявил глава МИД Зариф

ПОСЛЕДНЕЕ

Зеленский: полного прекращения огня на Донбассе после Парижа достичь не удалось, нужны действенные механизмы

Зеленский: Украина предлагает разводить силы на Донбассе по "секторальному принципу"

Зеленский сфотографировался в Мюнхене с основателем Facebook Цукербергом

Российские пограничники задержали в Азовском море судно с четырьмя украинцами

Сивохо анонсировал презентацию Национальной платформы примирения и единства

Украина и Иран решают, где и когда будут расшифрованы "черные ящики" лайнера "МАУ" - Пристайко

Прокуратура сообщила о подозрении двум подозреваемым в убийстве пластического хирурга в центре Киева

Пристайко в Мюнхене встретился с прокурором Международного уголовного суда

160 тыс выходцев из Украины воевали в Афганистане, погибли более 3 тыс бойцов - Зеленский

США решили вернуть на родину сограждан, блокированных на лайнере в Японии из-за коронавируса

РЕКЛАМА
Интерфакс-Украина
РЕКЛАМА
РЕКЛАМА
Завантаження...
РЕКЛАМА

UKR.NET- новости со всей Украины

РЕКЛАМА